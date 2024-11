Khám phá vẻ đẹp huyền bí của Mù Cang Chải tại Omani Mu Cang Chai, A Radisson Collection Resort

Với sự hợp tác này, Radisson Hotel Group sẽ một lần nữa phát triển thương hiệu Radisson Collection, là thương hiệu sang trọng bậc nhất của tập đoàn Radisson Hotel Group, thông qua dự án Omani Mu Cang Chai, A Radisson Collection Resort. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng, nâng tầm ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam lên một tầm cao mới.

Radisson Collection với tiêu chuẩn sang trọng, chỉ hiện diện tại những điểm đến độc đáo trên thế giới. Việc lựa chọn Mù Cang Chải với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đặc sắc là minh chứng cho tiềm năng phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Với sự hợp tác này, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Omani Mu Cang Chai, A Radisson Collection Resort hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hàng đầu tại Việt Nam. Được kiến tạo bởi cảm hứng từ văn hóa bản địa dân tộc Mông, kết hợp với tiêu chuẩn vận hành sang trọng đẳng cấp quốc tế, khu nghỉ dưỡng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, khám phá vẻ đẹp huyền bí của ruộng bậc thang Mù Cang Chải và văn hóa đặc sắc của người dân địa phương.

Tọa lạc tại bản Tà Chí Lừ, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, khu nghỉ dưỡng sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn bao quát thung lũng ruộng bậc thang – một trong những di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam. Trên diện tích 5,2 ha, Omani Mu Cang Chai, A Radisson Collection Resort sẽ là nơi giao hòa hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ và sự sang trọng hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mù Cang Chải Discovery, chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu hình thành dự án, chúng tôi đã nuôi dưỡng khát vọng kiến tạo nên một biểu tượng mới cho du lịch Mù Cang Chải, một điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Omani Mu Cang Chai, A Radisson Collection Resort được thiết kế để không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp mà còn góp phần nâng tầm vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và phát triển ý tưởng dự án, tập trung vào việc mang đến những trải nghiệm độc đáo và trọn vẹn cho du khách. Bên cạnh việc kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, chúng tôi còn khai thác tiềm năng to lớn của du lịch trải nghiệm, du lịch chăm sóc sức khỏe và thiền định - những xu hướng đang được ưa chuộng trên toàn cầu.

Việc hợp tác với Radisson Hotel Group và lựa chọn thương hiệu Radisson Collection là một quyết định chiến lược. Sự kết hợp này không chỉ mang đến những tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp quốc tế mà còn giúp chúng tôi lan tỏa vẻ đẹp huyền bí và giá trị văn hóa độc đáo của Mù Cang Chải đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.”

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Radisson Hotel Group là một bước đi chiến lược quan trọng. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc triển khai, quản lý, và vận hành hàng nghìn khách sạn trên toàn cầu, chúng tôi tin rằng Omani Mu Cang Chai, A Radisson Collection Resort sẽ là công trình mang dấu ấn đặc biệt, không chỉ bằng kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật độc đáo của đồng bào dân tộc Mông, không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một điểm đến trải nghiệm văn hóa và là nơi thư giãn lý tưởng.”

Cũng tại buổi ký kết, Bà Carolina Fagnani, Phó Chủ tịch Phát triển tại Đông Nam Á & Thái Bình Dương của Tập Đoàn Radisson, chia sẻ: "Mù Cang Chải thực sự là một viên ngọc quý ẩn chứa vô vàn tiềm năng phát triển du lịch. Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo, Mù Cang Chải hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế.

Chúng tôi vô cùng ấn tượng với dự án Omani Mu Cang Chai, A Radisson Collection Resort và đánh giá cao sự đầu tư bài bản cũng như tâm huyết của Công ty CP Mù Cang Chải Discovery. Việc kết hợp giữa kiến trúc độc đáo, dịch vụ đẳng cấp quốc tế và những giá trị văn hóa bản địa sẽ tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng khó quên cho du khách.

Radisson Hotel Group rất vinh dự được trở thành đối tác lâu dài với Công ty CP Mù Cang Chải Discovery trong dự án này. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại thành công vượt trội và góp phần phát triển du lịch Mù Cang Chải lên một tầm cao mới.”

Với sự đầu tư bài bản và chiến lược phát triển bền vững, cùng với tâm huyết bảo tồn và quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, Omani Mu Cang Chai, dưới sự quản lý của thương hiệu sang trọng Radisson Collection, kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch Mù Cang Chải. Dự án không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mà còn góp phần nâng tầm vị thế của Mù Cang Chải trên bản đồ du lịch thế giới, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Radisson Hotel Group là tập đoàn khách sạn quốc tế với hơn 1.380 khách sạn trên 95 quốc gia thuộc Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á – Thái Bình Dương. Tập đoàn đang trên đà phát triển mạnh mẽ với kế hoạch mở rộng danh mục các thương hiệu theo phương châm "Every Moment Matters" và triết lý dịch vụ "Yes I Can!".

Các thương hiệu thuộc tập đoàn khách sạn Radisson bao gồm: Radisson Collection, art'otel, Radisson Blu, Park Plaza, Radisson RED, Radisson, Radisson Individuals, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, và prizeotel. Tất cả các thương thiệu này được gọi chung dưới tên một thương hiệu lớn là Radisson Hotels.