Khám phá Nha Trang: Điểm đến hoàn hảo dịp Tết cùng Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel

Toạ lạc trên bờ biển hoang sơ, khí hậu lý tưởng, những kỳ quan thiên nhiên và văn hoá, cùng khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Gran Meliá duy nhất tại Đông Nam Á, điểm đến yên bình tại miền Trung Việt Nam là chính là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ đầu năm cho du khách trong nước và quốc tế.

Dịp Tết Nguyên Đán tới gần, các gia đình và nhóm bạn từ khắp Châu Á hay nhiều nơi trên thế giới luôn tìm kiếm một địa điểm hoàn hảo, để cùng nhau du lịch, tái kết nối. Với những ai muốn gác lại cuộc sống hối hả bận rộn thường ngày, đắm chìm vào niềm vui thảnh thơi, trong thời tiết tuyệt diệu hay cảnh quan tươi đẹp của biển cả, Nha Trang chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo nhất. Không có những đợt mưa phùn giá lạnh như miền Bắc, không đông đúc náo nhiệt như miền Nam, Nha Trang là điểm hẹn lý tưởng vừa bình yên, vừa tươi mới cho những ngày xuân. Bên cạnh đó, lời mời gọi chân thành từ Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel - khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Gran Meliá năm sao đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á – cũng mở ra những trải nghiệm đặc sắc, đậm chất Tây Ban Nha quyến rũ ngay tại Việt Nam.

Nha Trang: Điểm tựa yên bình bên biển cho năm Ất Tỵ

Nằm nép mình bên bờ biển miền Trung Nam Việt Nam, thành phố Nha Trang không chỉ mang vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy mà còn sở hữu một bản sắc văn hoá độc đáo. Được mẹ thiên nhiên ưu ái dành tặng môi trường trong lành, khí hậu ấm áp dễ chịu suốt bốn mùa, những di sản văn hoá phong phú, từ những làng chài truyền thống tới những đền chùa trăm tuổi, điểm đến rực rỡ này chính là bức tranh hoàn hảo cho những du khách muốn đón chào năm Ất Tỵ với những trải nghiệm đậm chất cá nhân. Nằm trên bán đảo biệt lập hướng ra núi Cô Tiên, Hòn Rùa và vịnh Nha Trang, khu nghỉ dưỡng Villa Le Corail chính là ốc đảo yên bình, gói trọn tinh hoa Nha Trang, với tổ hợp biệt thự có thiết kế độc đáo, loạt nhà hàng đẳng cấp quốc tế, cùng những hoạt động riêng biệt, đặc trưng.

Những biệt thự xa hoa dành cho gia đình và nhóm bạn

Tại Villa Le Corail, mỗi hạng phòng đều được thiết kế phù hợp cho trải nghiệm nghỉ Tết, từ không gian lãng mạn dành cho cặp đôi, đến những khu vực sinh hoạt dành cho đại gia đình - bao gồm phòng đơn, phòng đôi, phòng 3 PN- 4 PN. Giữa khung cảnh tựa những ngôi làng Địa Trung Hải, quý khách có thể thư giãn trong bầu không khí ngập tràn ánh sáng, nội thất thiết kế riêng từ các studio hàng đầu châu Âu, hiên ngoài trời, hồ bơi vô cực và tầm nhìn toàn cảnh ra vườn tược, núi non, đầm phá hoặc đại dương. Gần đây, khu nghỉ dưỡng cũng đã giới thiệu thêm loạt biệt thự Gran Ocean Villas với Feroce Villa từ nhà thiết kế huyền thoại Roberto Cavalli Home Interior, thương hiệu danh tiếng Minotti của Ý và Vitesse Villa, lấy cảm hứng từ siêu du thuyền Dynamiq GT115 của Porsche Design, mang đến cho du khách trải nghiệm của một chuyến phiêu lưu đẳng cấp.

Khám phá những kỳ quan của đại dương

Những lựa chọn trải nghiệm vượt bậc “Exceptional Experiences” sẽ kết nối du khách với giá trị cốt lõi của điểm đến thơ mộng này, với cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp vượt thời gian của đại dương. Du khách có thể tận hưởng chuyến du ngoạn bằng du thuyền catamaran riêng tư, lướt nhẹ nhàng trên làn nước lấp lánh – đi qua những hòn đảo nên thơ, bãi biển yên bình và những ngọn núi hùng vĩ – đồng thời tham gia các hoạt động hấp dẫn như lặn biển và chèo ván đứng. Với đặc trưng địa hình thoai thoải và vùng vịnh Nha Trang được che chắn an toàn, khu vực này được nhiều du khách yêu thích nhờ điều kiện bơi lội lý tưởng, an toàn, giúp phụ huynh an tâm cho con trẻ thoả sức khám phá.

Sự trong lành của đại dương cũng là nguồn cảm hứng cho những hoạt động bảo vệ hành tinh xanh tại Villa Le Corail. Bắt nguồn từ cam kết sâu sắc với mục tiêu phát triển bền vững của thương hiệu Meliá toàn cầu, khu nghỉ dưỡng tạo cơ hội cho những vị khách quan tâm đến môi trường tham gia vào chương trình đặc biệt “Khám phá San hô”. Hành trình 2 giờ đầy ý nghĩa với sự hướng dẫn của chuyên gia về sinh vật biển sẽ giúp du khách “ghép” các mảnh san hô mới vào một rạn san hô non đang phát triển, chung tay hỗ trợ công tác phục hồi hệ sinh thái dưới biển tại đây. Ngoài ra, Bảo tàng Hải dương học Quốc gia với tuổi đời hàng thế kỷ cũng là điểm đến không thể bỏ qua cho những nhà thám hiểm hiếu kì, muốn tìm hiểu về lịch sử nghiên cứu và bảo tồn biển vô cùng phong phú ở Nha Trang.

Khám phá ẩm thực Tây Ban Nha tuyệt hảo

Trong cả nền văn hoá Việt Nam và Tây Ban Nha, ẩm thực là yếu tố quan trọng trong tất cả dịp lễ kỷ niệm. Tại Villa Le Corail, thực khách tinh tế có thể khám phá tinh hoa ẩm thực Tây Ban Nha tại nhà hàng Hispania, điểm dừng đầu tiên tại Châu Á của Marcos Morán - Bếp trưởng giàu kinh nghiệm điều hành nhiều nhà hàng đạt sao Michelin tại châu Âu. Ngoài ra, khách hàng có thể thưởng thức hương vị Nhật Bản tinh tế, cách bày trí đậm chất nghệ thuật tại nhà hàng Shibui. Với những ai muốn trải nghiệm phong vị bản địa tươi mới, chương trình “Trải nghiệm nấu ăn riêng tư” (“Private Cooking Experience”) sẽ là lựa chọn hoàn hảo, bắt đầu từ chuyến thăm chợ cá địa phương, sau đó trở lại Hispania để tự tay làm món cơm thập cẩm hải sản đặc trưng của đầu bếp Marcos, thưởng thức kèm rượu sangria thủ công. Khi kết thúc trải nghiệm, mỗi khách hàng sẽ được tặng quà kỷ niệm - một cuốn sách công thức nấu ăn để gợi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời khi trở về.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, du khách có thể đắm chìm vào không khí Tết tưng bừng tại Villa Le Corail. Theo chân Đoàn Múa Lân vào ngày 29/01 để khởi động mùa Tết và lan toả may mắn cùng niềm vui khắp khu nghỉ dưỡng; một loạt các sự kiện ẩm thực đầy hứng khởi sẽ giúp du khách trải nghiệm tinh thần và không khí lễ hội mùa xuân.

Tại nhà hàng Hispania, thực khách có thể thưởng thức Hương vị Tây Ban Nha với menu 5 món mùa lễ hội (từ ngày 28/01 đến ngày 02/02), hoặc thưởng thức menu đặc trưng 6 món tinh tế tại nhà hàng Nhật Shibui (từ ngày 28/01 đến ngày 02/02) để tận hưởng những món ngon “mùa nào thức đó” của xứ sở hoa anh đào.

“Tết Nguyên Đán là cơ hội quý giá để kết nối lại với những người thân yêu, nhưng cũng là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Chúng tôi hy vọng, cảnh quan tươi đẹp tại Nha Trang cũng như những trải nghiệm đa dạng tại Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel sẽ mang đến không gian hoàn hảo cho các gia đình, để rời xa sự đông đúc xô bồ, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc riêng tư, đầm ấm và đặc biệt là những kỷ niệm khó quên.” - Beatriz Ávila, Tổng Quản lý Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel chia sẻ.

Dịp này, Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel cũng ra mắt ưu đãi Mừng Tết Nguyên Đán, bao gồm miễn phí nâng hạng phòng, nhận phòng sớm lúc 12 giờ trưa và trả phòng muộn lúc 4 giờ chiều. Chương trình này có hiệu lực với các phòng đặt từ nay tới ngày 28/02/2025, và đối với các phòng có thời gian lưu trú đến hết ngày 31/03/2025. Để đặt phòng và tận hưởng ưu đãi, vui lòng truy cập: www.melia.com/en/hotels/vietnam/nha-trang/gran-melia-nha-trang.