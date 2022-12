Khai mạc Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022

Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Trương Anh Dũng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cùng đại diện Liên đoàn lao động Thành phố, UBND quận Bắc Từ Liêm...

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết: Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Thủ đô, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), giới thiệu việc làm cho sinh viên năm cuối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và người lao động trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, thông qua Hội nghị nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, giá trị và các hoạt động trong lĩnh vực GDNN, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, người học và xã hội về công tác GDNN Thủ đô; Thúc đẩy và khuyến khích học sinh, sinh viên tại các cơ sở GDNN tham gia phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô; tạo cơ hội gắn kết giữa các cơ sở GDNN với các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật kịp thời xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu tuyển dụng lao động, tiến tới việc liên kết đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thành phố.

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm năm nay có sự tham gia của 10.000 người. Trong đó, có khoảng 8.000 người tham gia các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh là học sinh THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Hoài Đức và khoảng 2.000 học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN, người lao động trên địa bàn Thành phố tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc làm.

Hội nghị cũng thu hút 34 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho gần 1.000 doanh nghiệp có hoạt động liên kết, hợp tác với các cơ sở GDNN trên địa bàn Thành phố tham gia ký kết hợp tác, đặt hàng đào tạo với các cơ sở GDNN; 40 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tham gia Phiên Giao dịch giới thiệu việc làm tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, còn có hơn 70 gian hàng của các cơ sở GDNN trực tiếp tư vấn tuyển sinh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm thực hành, giới thiệu mô hình thiết bị đào tạo, mô hình khởi nghiệp, trình diễn kỹ năng nghề tiêu biểu như: Pha chế đồ uống, làm bánh, chế biến món ăn, làm đẹp, chăm sóc da, sơn ô tô…

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng cho biết: Hà Nội là nơi tập trung nhu cầu lớn nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là địa phương có số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn nhất nước với hơn 300 đơn vị, hằng năm tổ chức tuyển sinh và đào tạo trên 200.000 lượt người, cung cấp lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ năng trình độ chuyên môn đứng đầu cả nước.

Những năm gần đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tham mưu và chỉ đạo có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động. Hiệu quả của các Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động những năm qua đã góp phần giúp cho chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng lên.

Đặc biệt, năm 2021, theo đánh giá của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chỉ số đào tạo lao động của Hà Nội đứng đầu cả nước. Một số tỉnh, thành đã lấy cách làm của Hà Nội về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động là một hoạt động mẫu để vận dụng thực hiện ở địa phương mình.

“Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh trong tình hình mới theo chủ trương, chính sách của Nhà nước", ông Trương Anh Dũng nhấn mạnh.

Hà Nội hiện có 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó, có 310/360 đơn vị có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (gồm 69 trường cao đẳng, 59 trường trung cấp, 54 trung tâm giáo dục nghề nghiệp/dạy nghề và 128 doanh nghiệp, loại hình khác). Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 của Thành phố đạt 72,23%, vượt 0,03% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 1,13% so với năm 2021. Trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 52,5%, vượt 1,3% so với kế hoạch đề ra năm 2022, tăng 2,3% so với năm 2021.