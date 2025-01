Khách Việt tự hào vì góp phần đưa VinFast trở thành thương hiệu số 1 thị trường

Theo nhiều chủ xe điện, thành tích bán hàng số 1 thị trường năm 2024 của VinFast là kết quả của sự quyết tâm, cầu thị trong phát triển cùng lối kinh doanh đặt khách hàng làm trọng tâm.

Tiên phong mua xe vì tin vào chất lượng sản phẩm

“Mình thấy vui cho VinFast về những thành công mà họ đạt được” là chia sẻ của anh Trần Danh Nhân (31 tuổi, Hà Nội), hiện đang sử dụng một chiếc VinFast VF 8, sau khi biết thông tin VinFast chính thức là hãng xe số 1 thị trường.

Cụ thể, với hơn 87.000 xe bàn giao trong năm 2024, doanh số của hãng xe Việt bỏ xa các hãng xe ngoại như Hyundai (67.168 xe) và Toyota (66.576 xe) – những cái tên từng thống trị làng xe Việt nhiều năm trước đó.

Nhìn lại hành trình đã qua của VinFast, bên cạnh niềm tự hào về số 1 tại Việt Nam, anh Nhân vẫn nhớ khoảnh khắc khi VinFast đã xuất 999 xe VF 8 sang Mỹ. “Đó cũng là lúc mình quyết định mua mẫu xe này, mà không cần lái thử hay nhìn ngắm trực tiếp. Đặt cọc xong mình mới ra showroom xem xe” – anh Nhân bổ sung.

Khi được hỏi quyết định mua xe của anh Nhân liệu có phần ưu ái thương hiệu nước nhà, anh khẳng định, sự lựa chọn của anh xuất phát từ niềm tin, đặc biệt là khi VinFast đã làm tốt ngay từ những sản phẩm đầu tiên.

Qua thực tế 2 năm sử dụng, VinFast VF 8 đã đồng hành cùng anh Nhân trên nhiều cung đường, từ Mộc Châu cho đến Hà Giang, với số ODO sử dụng đã lên tới hơn 31.000 km. Trong suốt thời gian gắn bó, VinFast VF 8 có nhiều điểm làm anh Nhân hài lòng.

Đầu tiên, chất lượng thân vỏ, khung gầm của VinFast VF 8 được anh Nhân đánh giá cao. “Đã có lần mình từng bị xe khác đâm từ phía sau, xe của họ thì móp cản trước, xe mình thì chả sao cả. Điều này làm mình cảm thấy an tâm về độ an toàn”, anh Nhân chia sẻ.

VinFast VF 8 còn là một mẫu xe phục vụ gia đình hoàn hảo, theo nhận định của anh Nhân: “Xe 5 chỗ hạng D rộng thênh thang, hàng ghế thứ hai có độ ngả cực lớn”. Ngoài ra, xe còn có cốp trước với dung tích lớn, thuận tiện để thức ăn, nhu yếu phẩm mà không lo ám mùi khoang cabin; đây cũng là chi tiết mà các mẫu xe xăng không thể có.

Chi phí tối ưu, luôn được quan tâm và chiều chuộng

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, chi phí sử dụng là yếu tố được anh Nhân nhấn mạnh. Theo trải nghiệm của anh, mỗi tháng tiền điện cho VinFast VF 8 rơi vào khoảng hơn 1 triệu đồng, trong khi đó, chiếc Ford Focus anh đi trước đây tốn mỗi tháng khoảng 2,5-3 triệu đồng tiền xăng.

Đặc biệt, hiện tại hãng xe Việt đang triển khai chính sách miễn phí sạc pin tới hết 30/6/2027, có nghĩa, anh Nhân sẽ được hưởng cảm giác “0 đồng tiền sạc” trong 2,5 năm tới. Chính sách này đã nhanh chóng được người dùng xe điện VinFast cũng như cộng đồng yêu xe nói chung hưởng ứng.

Với riêng anh Nhân, đây không phải là lần đầu tiên hãng làm khách hàng bất ngờ. “Sau khi mua xe, hãng luôn có những hoạt động chăm sóc khách hàng cụ thể và thiết thực, ví dụ như quà tặng, hay các sự kiện kết nối. Mình cảm thấy được quan tâm và chiều chuộng”, anh nói. Theo anh Nhân, tính đến thời điểm hiện tại, anh đã nhận được hơn 100 triệu đồng tiền quà của VinFast, điều mà các hãng xe khác trên thị trường không làm được.

Tương tự anh Nhân, chị Phạm Thúy Vy (sống tại TP HCM) cũng đánh giá cao dịch vụ hậu mãi của hãng xe Việt. “Dù đã mua xe từ lâu rồi nhưng thỉnh thoảng hãng vẫn gửi quà, voucher nghỉ dưỡng, voucher bảo dưỡng, quà Tết”.

Chị Vy hiện đang sở hữu 5 chiếc VinFast gồm: 1 chiếc Lux A2.0 Plus, 2 chiếc VF 8 Plus và 2 chiếc VF 7 Plus, sử dụng trong việc kinh doanh cho thuê ô tô tự lái. Việc sử dụng xe điện VinFast cho loại hình kinh doanh này có nhiều ưu điểm, đặc biệt là khả năng tiết kiệm chi phí.

Ví dụ, chiếc VF 8 Plus trong đội xe của chị Vy sau gần 2 năm đi bảo dưỡng chỉ khoảng 200.000-500.000 đồng, rất tiết kiệm so với xe sử dụng động cơ đốt trong. “Xe xăng một lần bảo dưỡng tốn 2-3 triệu đồng là ít, còn cấp bảo dưỡng lớn lên đến 7-8 triệu đồng”, chị Vy chia sẻ.

Vừa được tiết kiệm chi phí, vừa được trải nghiệm những mẫu xe dẫn đầu thị trường về an toàn, nhiều khách hàng của chị đã trở thành khách quen sau lần đầu tiên trải nghiệm. Chị Vy cho biết, “có những khách thuê xe điện một lần rồi thì không còn muốn thuê lại xe xăng nữa”.

Điều này cũng là động lực để nữ CEO 9x quyết định đầu tư thêm xe điện trong dàn xe của mình trong tương lai.

Ngoài những khách hàng tiên phong như anh Nhân, chị Vy, ngày càng có nhiều người dùng chuyển đổi sang xe điện VinFast để trải nghiệm chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi vượt trội. Bên cạnh đó, mong muốn đóng góp giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam cũng là điều thôi thúc nhiều người ưu tiên các phương tiện thân thiện với môi trường hơn. Bởi vậy, giới chuyên gia dự đoán, thị trường xe năm 2025 sẽ tiếp tục chứng kiến những bước tiến xa của VinFast cũng như ngôi vị số 1 ngày càng vững chắc của hãng xe Việt.