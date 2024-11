Khách nước ngoài đến Hàn Quốc nhờ phim truyền hình, Việt Nam bao giờ làm được?

TPO - Những năm gần đây, K-drama khuynh đảo thế giới, dẫn đến việc du khách lên kế hoạch du lịch Hàn Quốc. Còn ở Việt Nam, cú bắt tay giữa điện ảnh và du lịch đã có, song chưa để lại nhiều dấu ấn.

Khách tự lái xe hàng trăm cây số đến phim trường

Theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, tháng 9/2024, Hàn Quốc đón 1,4 triệu khách quốc tế, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó hơn một phần ba du khách đến Hàn Quốc do bị thu hút bởi phim truyền hình và các nội dung giải trí xứ kim chi.

Trước đó, người hâm mộ các nhóm nhạc Hàn Quốc từ lâu đổ xô đến đất nước này để tham quan địa điểm liên quan đến thần tượng, từ ký túc xá đến các địa điểm quay MV.

"Những năm gần đây, phim truyền hình Hàn Quốc khuynh đảo thế giới, trở thành nội dung ngoài tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix. Đó cũng là lý do nhiều khách du lịch lên kế hoạch đến Hàn Quốc", trang SCMP nhận định.

Khách du lịch nước ngoài sẵn sàng chi nhiều tiền, tự lái xe hàng trăm cây số ra khỏi thủ đô Seoul chỉ để đến phim trường, địa điểm từng xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Bà Kwak Jae Yeon - Giám đốc nhóm nội dung Hallyu tại Tổ chức Du lịch Hàn Quốc - cho biết Hàn Quốc đang trỗi dậy như cường quốc văn hóa toàn cầu. Điều đó góp phần tăng độ hấp dẫn của du lịch Hàn Quốc.

"Với tệp khách du lịch vì yêu thích phim truyền hình, mỗi cánh cửa, mỗi bức tường ở Hàn Quốc đều có ý nghĩa. Bộ phim tác động đến cuộc sống của họ. 16% khách du lịch đến Hàn Quốc trả lời họ hài lòng nhất khi đến tham quan các địa điểm liên quan đến phim truyền hình hoặc K- Pop", bà Kwak Jae Yeon nói.

Nữ du khách người Mỹ Jennifer Zelinski nói cô chưa từng du lịch nước ngoài, nhưng sau khi xem Crash landing on you (Hạ cánh nơi anh),cô đã lập tức đặt vé máy bay đến Hàn Quốc.

"Tôi đã xem hết bộ phim trong một tuần. Tôi hầu như không ngủ và dùng hết hai hộp khăn giấy để lau nước mắt", Jennifer Zelinski chia sẻ.

Khai thác sản phẩm "ăn theo"

Ở Việt Nam, cú bắt tay giữa điện ảnh và du lịch đã có, song chưa để lại nhiều dấu ấn. Từ năm 2006, lượng khách ồ ạt đổ về nhà của Pao ở Hà Giang sau thành công của bộ phim Chuyện của Pao. Hơn 10 năm sau, làng Sảo Há, Hà Giang trở thành điểm hút khách nhờ hai bộ phim Tết ở làng Địa Ngục và Kẻ ăn hồn.

Tháng 4/2023, phim A tourist's guide to love quảng bá nhiều điểm đến như TPHCM, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Nội. Nửa cuối năm 2023, điện ảnh Việt có một số phim được đầu tư về bối cảnh lịch sử, văn hóa là Đất rừng phương Nam, Người vợ cuối cùng.

TS Lê Thị Khánh Ly (Đại học Văn hóa Hà Nội) đánh giá hiệu quả hoạt động quảng bá du lịch thông qua các hoạt động điện ảnh chưa tương xứng với tiềm năng. Chủ yếu các hoạt động hạn chế ở vài bộ phim tài liệu ngắn, sự kiện điện ảnh như tuần phim, liên hoan phim quốc tế.

"Vì nhiều lý do, sự hợp tác giữa các bên liên quan như nhà làm phim trong nước, ngoài nước, chính quyền địa phương... vẫn chưa thực sự hiệu quả. Việc bối cảnh quay Kong: Skull Island tại khu du lịch và quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình bị tháo dỡ do không phù hợp với giá trị chung của di sản, hay bối cảnh phim Đào, phở và piano phải trả lại mặt bằng là bài học đáng nhớ về cách sáng tạo nghệ thuật trong mối quan hệ với quảng bá di sản, phục vụ phát triển du lịch", TS Lê Thị Khánh Ly nói.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam - cũng cho rằng các nhà làm phim muốn có sự ưu đãi từ địa phương nhưng rất loay hoay. Đoàn làm phim quốc tế lo ngại khi đến Việt Nam vì cho rằng thủ tục chưa minh bạch.

TS Lê Thị Khánh Ly cho rằng Nhà nước nên có cơ chế khuyến khích các tổ chức và cá nhân, cơ sở và doanh nghiệp điện ảnh đưa phim Việt Nam phát hành và chiếu ở nước ngoài dưới mọi hình thức, đồng thời quan tâm và triển khai việc khai thác phim Việt Nam ở thị trường nước ngoài trong và sau thời gian chiếu phim.

Ở các nền điện ảnh lớn trên thế giới, sản phẩm "ăn theo" phim được ưa chuộng và hỗ trợ quảng bá du lịch hiệu quả.