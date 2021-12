Khách Nga hứng khởi trở lại Nha Trang

TP - Sáng 26/12, chuyến bay mang số hiệu ZF743 của hãng hàng không Azur Air đã đưa hơn 300 du khách Nga đầu tiên có “hộ chiếu vắc xin” đến Sân bay quốc tế Cam Ranh. Du khách Nga đã rất hứng khởi khi được trở lại Nha Trang - Khánh Hoà du lịch sau hơn 2 năm bị “đóng băng” do dịch COVID-19.

Trải nghiệm đáng nhớ

Nhiều du khách bày tỏ niềm vui mừng khi được trở lại Việt Nam và kỳ vọng về một chuyến du lịch tuyệt vời. Anh Krupin Sergay cho biết: “Để được đến đây, chúng tôi phải qua nhiều bước kiểm tra y tế, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Tuy thủ tục có nhiều hơn bình thường, nhưng qua đó tôi cảm thấy yên tâm hơn cho chuyến đi này. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm du lịch đáng nhớ”.

Còn chị Natalia Rakavichkina chia sẻ: “Đây là lần thứ 6 gia đình tôi trở lại Việt Nam. Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng lại có ấn tượng đặc biệt với ẩm thực, khí hậu và các dịch vụ du lịch ở Nha Trang. Vì vậy, khi nghe tin Nha Trang mở cửa đón khách quốc tế, tôi đã rất vui mừng và quyết định trở lại. Tôi mong gia đình mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi này”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Sau hơn một tháng (kể từ tháng 10/2021) triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc xin giai đoạn 1, Khánh Hòa đã tiếp nhận 13 chuyến bay chở khách quốc tế từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia với gần 3.000 khách. Hiện có 39 cơ sở lưu trú, du lịch đáp ứng các điều kiện được phép đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin.

“Chúng tôi vui mừng đón đoàn khách du lịch Nga đầu tiên có hộ chiếu vắc xin đến với Khánh Hòa sau 2 năm du lịch đóng băng. Đây là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch Khánh Hoà, khẳng định vị thế của du lịch Nha Trang- Khánh Hòa luôn là điểm đến du lịch an toàn, chất lượng và hấp dẫn”, bà Thanh nói.

Đảm bảo an toàn

Dự kiến, từ ngày 26/12/2021 đến 23/3/2022, Hãng hàng không Azur Air và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 26 chuyến bay đưa hơn 8.000 khách Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa với 2 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến từ 320 - 340 khách. Ông Nguyễn Ngọc Lương - Giám đốc kinh doanh Công ty Anex Việt Nam, cho biết: Khách du lịch Nga là thị trường truyền thống của Việt Nam. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, du khách sẽ du lịch theo hình thức khép kín, có sự kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Xây dựng lộ trình thí điểm đón khách (phân làm 3 giai đoạn); tổ chức xét chọn, công bố danh sách các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn người lao động tại các cơ sở về những điều kiện an toàn phòng, chống dịch, về lấy mẫu, hỗ trợ xét nghiệm nhanh trong quá trình tham gia chương trình du lịch; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xử lý tình huống phát sinh khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19…

Khảo sát việc triển khai các phương án đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin của tỉnh Khánh Hoà vào cuối tháng 11 vừa qua, Đoàn công tác của Bộ VHTT&DL đánh giá cao công tác chuẩn bị; điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp du lịch nói riêng và ngành du lịch Khánh Hòa nói chung.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vừa được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế - Airports Council International (ACI) phê duyệt gia hạn chứng nhận Sân bay an toàn vệ sinh dịch tễ (Airport Health Accreditation- AHA).

Theo Sở Du lịch Khánh Hoà, khách quốc tế đến địa phương năm 2021 ước đạt gần 23.000 lượt (giảm 94,81%) và khách nội địa ước đạt gần 620.000 lượt (giảm 23,5% so với cùng kỳ). Công suất phòng bình quân cả năm ước đạt khoảng 8,4%, doanh thu của toàn ngành chỉ ước đạt 2.430 tỷ đồng (giảm 52,2% so với cùng kỳ). Đây là năm thứ 2 liên tiếp, ngành du lịch Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.