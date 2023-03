Kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp, làn sóng biểu tình lan rộng

TPO - Lực lượng cứu hộ ngày 4/3 vẫn tiếp tục đào bới đống đổ nát tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng khiến 57 người thiệt mạng ở Hy Lạp. Tuy nhiên hoạt động tìm kiếm dự kiến sẽ kết thúc vào cuối ngày.

Trước đó, một vụ tai nạn đã xảy ra hôm 28/2 gần Tempe (Đông Bắc Hy Lạp) khi một đoàn tàu chở hàng và một đoàn tàu chở khách đâm trực diện. Ít nhất 57 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Vụ tai nạn đã gây ra làn sóng phẫn nộ và phản đối trên khắp Hy Lạp. Những lời chỉ trích chủ yếu tập trung vào các tiêu chuẩn an toàn của hệ thống đường sắt.

Giám đốc nhà ga thành phố Larissa (gần hiện trường vụ tai nạn) đã bị bắt vì thảm họa mà chính phủ cho là do lỗi con người. Nhưng liên đoàn công nhân đường sắt cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi do thiếu hệ thống an toàn và nhân lực.

Chuyến tàu đi từ Athens đến thành phố phía Bắc Thessaloniki chật ních sinh viên trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Đoàn tàu chở khách đã chạy vài kilomet trên cùng đường ray với đoàn tàu chở hàng trước khi hai đoàn tàu đâm trực diện. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nhân viên nhà ga Larissa không thông báo để một trong hai đoàn tàu đổi hướng.

Cảnh sát cho biết 54 thi thể trong số 56 người được người thân báo cáo mất tích cho đến nay đã được nhận dạng. Nạn nhân thứ 57 vẫn chưa được xác định danh tính vì chưa có người thân nào ra trình báo để cung cấp mẫu ADN.

Trong khi đó, gia đình các nạn nhân tuyên bố sẽ buộc những người liên quan đến vụ tai nạn phải chịu trách nhiệm.

Liên đoàn công nhân đường sắt đã tổ chức một cuộc đình công kéo dài 24 giờ từ ngày 28/2, sau đó kéo dài thời gian đình công thêm 48 giờ vào ngày 3/3.

Hôm thứ Sáu, cảnh sát và người biểu tình đã đụng độ sau khi 2.000 sinh viên tuần hành qua Athens, chặn con đường trước tòa nhà Quốc hội. Sinh viên cũng biểu tình ở Larissa.

