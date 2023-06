Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ

1 giờ trước

Thí sinh tự tin đạt điểm cao

Kết thúc buổi thi môn Anh, nhiều thí sinh tại Đà Nẵng đánh giá đề dễ, có thể giành điểm tuyệt đối. Tại điểm thi THPT Trần Phú, thí sinh Minh Hằng cho hay chỉ không tự tin 2 câu, còn lại đều nằm trong khả năng của mình.

"Đề thi dễ, vừa với thời gian làm bài. Nếu nắm vững kiến thức sẽ dễ kiếm điểm 8 trở lên", Hằng nói.

Cũng như Hằng, Thanh Hiền cho hay làm chắc 80%, so với các đề đã ôn luyện thì đề năm nay dễ nuốt hơn. Kết thúc môn thi tiếng Anh, cũng là môn cuối cùng trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nhiều phụ huynh vừa thở phào vừa xúc động khi con vượt qua một thử thách lớn trong đời.

Anh Đỗ Vương (quận Sơn Trà), nói: "Suốt mấy hôm nay cả nhà ăn ngủ không yên vì con đi thi. Kết quả thế nào cũng vui, vì cháu đã nỗ lực hết mình".

Ra khỏi phòng thi môn ngoại ngữ chiều nay, Em Vũ Tài Nam, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội cho rằng, đề dễ và không khó để 8-9 điểm, còn điểm 9-10 điều quan trọng làm chắc hay không. Bạn nào cẩn thận thì không quá khó. Với em chỉ có 2 câu là có tính phân loại học sinh là một câu từ vựng và câu về thành ngữ. Về đề Lịch sử, giáo dục công dân năm nay cũng khá dễ còn Địa lý tăng vài câu cần vận dụng hiện năm trước. Năm nay Nam xét tuyển vào ngành Quản trị Du lịch của trường ĐH Thương Mại và em hy vọng mình đỗ.

Em Phạm Vũ Quang, trường THPT Yên Hoà, Cầu Giấy - Hà Nội cho biết, đề Lý cơ bản, môn Toán, Ngữ Văn làm khá tốt nhưng khả năng phải thay đổi đăng ký vào trường đại học so với dự kiến ban đầu là vào ĐH Công nghệ- ĐH Quốc gia Hà Nội.

“Dù điểm tính ra không thấp hơn so với điểm chuẩn năm ngoái nhưng em vẫn lo vì đề tiếng Anh chiều nay khá dễ sẽ đẩy điểm xét tuyển tăng lên. Với đề chiều nay em tính được trên 9 điểm”- Quang chia sẻ.

Tương tự, nhiều thí sinh tại Nghệ An chia sẻ làm bài thi môn Ngoại ngữ khá tốt. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay dễ, phổ điểm chắc chắn sẽ cao.

Rời khỏi phòng thi, em Lê Khánh Nguyên, học sinh chuyên tiếng Pháp, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An tự tin cho biết: "Đề thi năm nay khá dễ nhưng vẫn có khoảng 5 câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Với đề này em nghĩ phổ điểm sẽ cao, nhất với các bạn chịu khó mài đề, nghe giáo viên chữa bài, nắm chắc kiến thức thì khả năng đạt điểm 9 là không khó. Còn với điểm 10 tròn trĩnh sẽ đến với những bạn chăm chỉ, chỉn chu tâm lý vững vàng, cẩn thận trong mỗi câu trả lời”, Nguyên chia sẻ.

Em Lê Thị Huyền Lương, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vui vẻ rời trường thi sau khi tiếng trống hết giờ làm bài vang lên. Huyền Lương cho hay: “Đề thi năm nay dễ, không có quá nhiều câu hỏi hóc búa; trong đó phần đọc hiểu và điền từ khá dễ. Khó nhất có lẽ là phần trọng âm. Em tự tin được trên 9 điểm”.

Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, môn thi cuối cùng (Môn Ngoại ngữ), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 33491, tổng số thí sinh vắng thi không lý do: 41. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Như vậy, kết thúc 4 buổi thi, Nghệ An không có thí sinh vi phạm quy chế thi, công tác an ninh được đảm bảo, không có các sự cố bất thường xẩy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

(Thanh Trần- Đỗ Hợp- Thu Hiền)