Kết quả phiếu tín nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh An Giang

Chiều 6/12, Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh An Giang bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả, ở khối HĐND, ông Lê Văn Nưng - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang có 51 phiếu tín nhiệm cao (91,07%); 5 phiếu tín nhiệm (8,93%); không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang có 52 phiếu tín nhiệm cao (93,86%); 4 phiếu tín nhiệm (7,14%); không có phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Đinh Thị Việt Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang có 49 phiếu tín nhiệm cao (87,5%); 6 phiếu tín nhiệm (10,71%); 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ở khối UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có 41 phiếu tín nhiệm cao (73,21%); 13 phiếu tín nhiệm (23,21%); 1 phiếu tín thấp (1,79%).

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có 51 phiếu tín nhiệm cao (91,07%); 5 phiếu tín nhiệm (8,93%); không có phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có 45 phiếu tín nhiệm cao (80,36%); 10 phiếu tín nhiệm (17,86%); 1 phiếu tín nhiệm thấp (1,79%).