Keanu Reeves bị đồng nghiệp rủa chết

TPO - Sau khi nhận loạt chỉ trích, nam diễn viên Matthew Perry phải gửi lời xin lỗi đến Keanu Reeves vì rủa chết tài tử nổi tiếng.

Ngày 28/10, CNN đưa tin Matthew Perry - nam diễn viên nổi tiếng với vai Chandler Bing trong series truyền hình Friends - gửi lời xin lỗi đến tài tử Keanu Reeves sau phát ngôn thiếu cẩn trọng.

"Tôi là người hâm mộ lớn của Keanu Reeves. Khi viết sách, tôi chỉ chọn đại một cái tên. Tôi có lỗi và muốn xin lỗi. Lẽ ra tôi nên tự dùng tên của mình khi viết", Perry nói.

Trước đó, nhiều người hâm mộ bất ngờ trước những dòng chữ công kích Keanu Reeves trong tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Trong đoạn mở đầu kể về hồi ức cuối thập niên 1980, nam diễn viên Friends nói về việc hợp tác với River Phoenix (bạn thân của Reeves) trong bộ phim A Night in the Life of Jimmy Reardon.

Sau cái chết năm 1993 của River Phoenix vì sốc thuốc, Perry nói anh đau đớn khi hay tin bạn mất. Chuyện sẽ không đáng nói nếu nam diễn viên không ghi người nên chết là Keanu Reeves thay vì Phoenix.

"Anh ấy tuyệt vời cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Những người tài năng thường qua đời sớm. Tại sao những người khác biệt như River Phoenix, Heath Ledger mất mạng, trong khi Keanu Reeves vẫn nhởn nhơ ở đó", Matthew Perry viết trong tự truyện.

Nam diễn viên sau đó công kích Keanu Reeves trong đoạn văn nói về Chris Farley: "Tôi đấm thủng tường xuyên qua phòng thay đồ của Jennifer Aniston khi hay tin Chris Farley mất vì sốc thuốc. Trong khi đó Keanu Reeves vẫn sống".

Tuy nhắc tên, nguyền rủa tài tử Ma trận, Matthew Perry không nói lý do anh ghét nam diễn viên. Trước đây, hai người chưa từng hợp tác chung. Trong khi đó, Keanu Reeves được biết đến là người sống tử tế, đối đãi tốt với đồng nghiệp lẫn nhân viên hậu đài. Theo Independent, việc nhắc tên Keanu Reeves trong cuốn tự truyện mới là động thái PR của Matthew Perry.

Matthew Perry là diễn viên truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. Vai diễn để lại ấn tượng nhất của nam diễn viên là Chandler Bing trong series ăn khách Friends. Anh cũng từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như Go On, The Odd Couple, 17 Again...

Năm 2021, Matthew Perry được mời đóng một vai trong Don't Look Up - bộ phim quy tụ dàn diễn viên toàn sao, trong đó có Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence... - nhưng phải xin rút sau cơn đau khiến tim ngừng đập 5 phút tại bệnh viện.