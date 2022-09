Johnny Trí Nguyễn vỡ òa sau chiến thắng ngược dòng của Ngọc Cảnh

TPO - Học trò của Johnny Trí Nguyễn đã có cuộc chạm trán với nhà vô địch Kickboxing SEA Games 30, Phạm Bá Hợi trong trận tứ kết tại giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam tối 18/9.

Sau ngày tứ kết đầu tiên của LION Championship 2022 diễn ra ngày 17/9, giải đấu đã xác định được 12 người chiến thắng để giành quyền vào bán kết.

Bước sang ngày thi đấu tứ kết thứ hai tối 18/9 tại Rạch Miễu, TP.HCM, 9 cặp đấu còn lại bước vào các trận tranh tài. Trong đó, trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ là cuộc chạm trán giữa nhà vô địch Kickboxing SEA Games 30, Phạm Bá Hợi và tay đấm Phạm Ngọc Cảnh - học trò Johnny Trí Nguyễn.

Phạm Bá Hợi được biết tới là người sở hữu 2 chiến thắng, 1 knockout 1 submission ở vòng loại. Ở hiệp đầu tiên, Bá Hợi liên tục ra đòn nhanh dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Ngọc Cảnh đã có chiến thắng “ngược dòng” khi bước sang hiệp đấu thứ hai. Bá Hợi phải nhận thất bại cay đắng trước đối thủ dày dặn kinh nghiệm đến từ Võ đường Liên Phong.

Chiến thắng của Ngọc Cảnh khiến Johnny Trí Nguyễn như vỡ oà. Anh lao ngay tới lồng sắt để chia vui cùng học trò.

Trước đó, một đại diện khác của Võ đường Liên Phong, Trần Quang Lộc đã có chiến thắng đầy thuyết phục trong ngày thi đấu đầu tiên của tứ kết LION Championship 2022.

Trần Quang Lộc chỉ cần 2 loạt đòn đầu tiên để thể hiện chênh lệch đẳng cấp với Nguyễn Bá Nhì. Đại diện của Võ đường Liên Phong rượt đuổi đối thủ trong nửa đầu hiệp 1, trước khi hạ đối thủ xuống sàn bằng một đòn slam và nhanh chóng kết thúc Bá Nhì nhờ cơn mưa ground-and-pound buộc trọng tài Hoàng Mạnh Tùng phải can thiệp. Chiến thắng thứ hai trên mặt sàn của Trần Quang Lộc giúp anh ghi danh vào bán kết LION Championship 2022 hạng 70 kg.

Chia sẻ bên lề giải đấu, Johnny Trí Nguyễn cho hay Lion Championship 2022 tạo ra sân chơi công bằng cho tất cả võ sĩ có đam mê võ thuật. Tại giải đấu này, Võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn có nhiều học trò tham gia với nhiều cấp độ từ chuyên nghiệp tới những người mới làm quen với sàn đấu. Johnny Trí Nguyễn cho rằng những giải đấu như thế này chính là điều kiện để học trò của mình có thể học hỏi, rèn luyện thể lực cũng như thể hiện mình thông qua từng trận đấu.

Giải vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam - Lion Championship 2022 đánh dấu một bước tiến mới của MMA chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974, là diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt. Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả trong nước qua một số bộ phim hành động như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Bụi đời chợ lớn…

Ngoài ra, nam diễn viên còn rất thành công với những vai đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim Hollywood như We Were Soldiers, Spider-man (đóng thế cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero Of The Federation, Spider-man 2 (đóng thế cho Spider-man trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc)… và hàng loạt bộ phim nổi danh khác.

Thậm chí, sau thành công tại Hollywood nhờ vai đóng thế, Johnny Trí Nguyễn còn cơ hội thử sức với một vai diễn thực thụ trong Tom-Yum-Goong tại Thái Lan.

Đang ở thời kỳ đỉnh cao, Johnny Trí Nguyễn ở ẩn, không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật cũng như không xuất hiện tại sự kiện nào.

Cách đây 2 năm, Johnny Trí Nguyễn lộ diện và cho biết thời gian qua anh vẫn nhận được một số lời mời đóng phim nhưng không thấy dự án điện ảnh nào hấp dẫn để tham gia.

Nói về cuộc sống riêng, anh cho hay bản thân mình thay đổi nhiều nhưng theo chiều hướng tích cực.