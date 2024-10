IRON RUN 2024: “Ánh dương” - Hành trình khai phá thế giới qua lăng kính nội tâm

Iron run Lần thứ 9 mang tên "Ánh Dương". Dự án không chỉ là sự kiện thể thao, chiến dịch gây quỹ từ thiện mà còn truyền tải những thông điệp lan tỏa sự đồng cảm, sẻ chia yêu thương tinh thần đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội. sự công bằng và hòa nhập cho người khuyết tật.

Với sứ mệnh cao cả là kết nối người khuyết tật với cộng đồng và tạo ra một sân chơi vừa bổ ích và ý nghĩa, IRON RUN ra đời là sự tâm huyết và sáng kiến của các bạn học sinh trường chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Không chỉ hướng tới việc cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật, dự án còn hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm, sẻ chia và tinh thần đoàn kết đến mọi tầng lớp trong xã hội. Với khát vọng xây dựng một xã hội không rào cản, IRON RUN mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình thay đổi nhận thức và hành động. Dự án không chỉ tổ chức các sự kiện thể thao, chiến dịch gây quỹ mà còn truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về sự công bằng và hòa nhập cho người khuyết tật. Trải qua 8 năm hoạt động không ngừng nghỉ, đến với mùa thứ 9 IRON RUN quyết định lấy chủ đề là “Ánh Dương” nhằm tượng trưng cho sự tỏa sáng, hy vọng và khát vọng vươn lên. Đối với người khuyết tật, đó còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, luôn hướng về phía trước, vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ. Qua chủ đề “Nhật diệu” và chú cún Oliver- biểu tượng của sự hỗ trợ và đồng hành cùng người khuyết tật, IRON RUN mong muốn trở thành một hậu phương vững chắc được đồng hành cùng cộng đồng người khiếm khuyết cất lên tiếng nói của mình, sẵn sàng phá vỡ giới hạn, những rào cản xung quanh để thể hiện quan điểm, góc nhìn của chính bản thân mình, đồng thời IRON RUN sẽ là đại diện cho tiếng nói của những vầng trăng khuyết không may mắn trong cuộc sống.

Trải qua hành trình dài với nhiều khó khăn, thách thức. Iron Run bước đến sự kiện chính “Ánh Dương” cùng với sự đồng hành của hơn 120 Runners và những người khuyết tật đến từ trung tâm “ Sống độc lập” Hà Nội; và rất nhiều các tình nguyện viên đến từ các trường THPT trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Trong chương trình, 10 nhóm nhỏ gồm runners và người khuyết tật sẽ tham gia chạy 800m tại công viên Thống Nhất và 5 chặng game thử thách: Change or Change, sợi chỉ rối bời, Face the ball, Guess this one, và Bức thư chạm tới tương lai. Sau mỗi thử thách, các đội nhận gợi ý để giải mã câu hỏi lớn và có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn, giúp nâng cao sự tự tin và thể hiện năng lực.

Kết thúc sự kiện, “Ánh Dương” đã chạm đến trái tim mọi người, đặc biệt là các cô chú khuyết tật, để lại niềm xúc động và cảm giác ấm áp. Cô Hồng Hà- Giám đốc trung tâm Hỗ Trợ “ Sống Độc Lập” chia sẻ: “Các con thật giỏi giang và ấm áp tình người, các cô chú thấy cứ như quen các con từ lâu rồi. Cô đặc biệt cảm động vì thấy một bạn đút cho chú Văn Đúc Hòa mà ân cần, tỉ mỉ từng tí một không khác gì người thân trong gia đình. Các cô cảm ơn không hết về sự giỏi giang và tấm lòng của các con. Cảm ơn cha mẹ và thầy cô giáo của các con đã đồng tình, đồng hành và giúp đỡ trong sự kiện này, chỉ có một nỗi buồn là phải chia tay các con, không biết bao giờ mới gặp lại.” Trong suốt hành trình diễn ra sự kiện, các runners và tình nguyện viên đã không chỉ góp sức mà còn trao gửi cả trái tim mình đến những người khuyết tật, thắp lên ngọn lửa của sự bình đẳng và tình yêu thương. Tất cả đã cùng nhau bước những bước chân không phân biệt, cùng sẻ chia niềm vui và khích lệ, để lại dấu ấn không chỉ trong sự kiện mà còn trong lòng mỗi người tham gia. 'Ánh Dương' không chỉ là tên gọi của sự kiện, mà đó còn là tia sáng của hy vọng, lan tỏa những giá trị nhân văn, để tình yêu thương và sự đồng cảm mãi toả sáng.