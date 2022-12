Indonesia chật vật giành 3 điểm dù chỉ phải gặp Campuchia

TPO - Indonesia đã khởi động chiến dịch AFF Cup 2022 chưa thật suôn sẻ. Trong ngày thi đấu dưới 5 vạn khán giả nhà, đội bóng xứ vạn đảo đã thắng Campuchia 2-1. Nhưng chắc chắn, NHM Indonesia muốn một tỷ số đậm hơn thế...

Indonesia ra sân trận đầu, trong khi Campuchia đã có "vốn liếng" sau thắng lợi 3-2 trước Philippines. Họ mang theo một chút tự tin khi hành quân đến xứ vạn đảo. Nhưng trước sức ép lớn từ đối thủ, sự tự tin ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho những pha mắc sai lầm ở hàng phòng ngự.

Ngay phút thứ 3, sau cú đá ở cự ly gần của Egy Maulana, mành lưới Campuchia đã rung lên. Nhưng rất may cho họ là trọng tài xác nhận trước khi phối hợp nên bàn thắng, cầu thủ bên phía Indonesia đã việt vị.

Nhưng hàng thủ Campuchia vẫn lơi lỏng, để rồi chỉ 4 phút sau đó, Egy đã ghi bàn. Nhận bóng từ cánh trái sau đường tạt của Arhan, tiền đạo này dễ dàng đánh đầu mở tỷ số. Trước đó, hàng thủ Campuchia cũng từng bị đe dọa với một pha chồng biên giống như thế này.

Liên tiếp những tình huống để "xổng" Arhan khiến Campuchia phải trả giá. Nhưng thủ tệ đã có công "bù". Phút 16, đội khách thực hiện một pha dàn xếp đá phạt bài bản. Krya Sareth bật cao đánh đầu đưa bóng chạm mép trong cột bay vào lưới. Campuchia bất ngờ ghi bàn gỡ.

Nhưng thực ra, chứng kiến thế trận lỏng lẻo ở hàng thủ, không nhiều người tin Campuchia có thể đứng vững được lâu. Và điều gì đến cũng phải đến. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Witan đã băng vào vừa tầm đệm bóng cận thành làm tung lưới Campuchia.

Tỷ số hiệp 1 là 2-1 với sự vượt trội hoàn toàn của Indonesia khi họ dứt điểm tới 12 lần, trong đó trúng đích tới 6. Nếu như thủ môn Soksela không xuất sắc, các vị khách đã thua nhiều hơn.

Vào hiệp 2, thế trận được HLV Shin Tae-yong bố trí chặt chẽ hơn. Tốc độ chậm lại khiến các pha đôi công không còn diễn ra như hiệp 1. Thậm chí sau 30 phút đầu tiên của hiệp 2, Indonesia còn không dứt điểm trúng đích lần nào. Cơ hội tốt nhất của Indonesia chỉ là pha dứt điểm chệch cột trong pha đối mặt thủ môn ở phút 49.

Cách biệt mong manh khiến HLV Shin Tae-yong cảm thấy bất an. Do vậy, ông liền rút ra Ansawi, Egy để đưa vào các cầu thủ chơi an toàn hơn. Nhờ vậy, Campuchia không thua thêm nhưng cũng không thể tạo ra thêm cơ hội.

Thời gian cuối, hai đội thi đấu giằng co. Indonesia vẫn nhỉnh hơn nhưng họ cũng không thường xuyên gây ra khó khăn trước khung thành Campuchia. Trận đấu kết thúc trong nỗi lo của Indonesia bởi dù có ba điểm nhưng thực sự họ vẫn chưa tạo ra niềm tin lớn. Nên nhớ cả hiệp hai, Indonesia sút trúng khung thành chỉ 1 lần.