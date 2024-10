Indel Petro khơi thông nguồn cung xăng dầu tại cửa ngõ Thủ đô

Để phục vụ nhu cầu của người dân và đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, ngày 26/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL tiếp tục khai trương 2 cửa hàng xăng dầu tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL phối hợp với Thương nhân phân phối xăng dầu - Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long - Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu khai trương 2 cửa hàng xăng dầu tại số 164 Quang Trung (Hà Đông) và Km10 Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi (Thanh Trì).

Hai cửa hàng xăng dầu nằm ở 2 cửa ngõ lớn đi vào Thủ đô Hà Nội sẽ phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL được thành lập từ năm 2012. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính: Thi công xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng và xăng dầu. Trước đó, ngày 10/10, để phục vụ nhu cầu của người dân và đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL khai trương cửa hàng xăng dầu An Hồng trên Quốc lộ 10 địa phận xã An Hồng (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Ông Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL cho biết, tháng 12/2024 và đầu năm 2025, với mục tiêu tăng quy mô và phát triển hệ thống Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển INDEL sẽ tiếp tục mở rộng các cửa hàng tại Miền Tây (gồm các tỉnh như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang); miền Trung (Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông); khu vực phía Bắc (Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Giang) và trên cả nước.