IFC rót 52 triệu USD vào Mavin phát triển chăn nuôi heo bền vững

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ châu Á Mới nổi IFC thuộc Công ty Quản lý Tài sản IFC sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Tập đoàn Mavin, nhằm phát triển chuỗi chăn nuôi heo bền vững.

Chiều 12/5, diễn ra lễ công công bố Đối tác chiến lược và Ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Mavin và tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin cho biết, mục tiêu của Mavin là trở thành nhà sản xuất thực phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng. Đó là lý do Mavin mong muốn thu hút các nguồn lực để hỗ trợ giúp tăng nhanh công suất sản xuất và nâng cao chất lượng thịt thành phẩm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm thực phẩm an toàn và có thể truy xuất được nguồn gốc.

“Sự hỗ trợ của IFC về nguồn lực tài chính, chuyên môn và kinh nghiệm sẽ giúp Tập đoàn Mavin trở thành công ty đi đầu về chế biến thực phẩm từ thịt heo an toàn, theo chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn” tại Việt Nam, giúp Tập đoàn Mavin chúng tôi đáp ứng các thông lệ sản xuất tốt nhất về chăn nuôi heo trên thế giới”, ông David John Whitehead nói.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Tập đoàn Mavin, để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với vấn đề phúc lợi động vật trong chăn nuôi, tập đoàn sẽ phát triển mô hình chăn nuôi heo theo nhóm (group housing) trong các trang trại của Mavin, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phúc lợi động vật.

“Với sự hỗ trợ của IFC, chúng tôi tin rằng Mavin sẽ là một trong những công ty đầu tiên ở Việt Nam áp dụng chăn nuôi heo theo nhóm, góp phần nhân rộng mô hình chăn nuôi đáp ứng tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong toàn ngành”, ông David John Whitehead nói.

Khoản đầu tư của IFC sẽ hỗ trợ Mavin phát triển 3 trang trại chăn nuôi heo gồm: trang trại quy mô 62 ha tại huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai; trang trại quy mô 100 ha tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và trang trại quy mô 45 ha tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Với sự hỗ trợ của IFC, đến năm 2025, dự kiến quy mô đàn heo giống của Tập đoàn Mavin sẽ tăng lên 7.500 con heo cụ kị (GGP) và ông bà (GP), đạt tổng số là 15.600 con; quy mô đàn heo bố mẹ (PS) tăng lên 72.000 con, đạt tổng 87.400 con. Số lượng đàn giống tăng lên như trên sẽ làm quy mô các trang trại chăn nuôi heo thịt thương phẩm tăng lên gấp 3 lần, đạt khoảng 150 trang trại, tăng năng lực cung cấp của Mavin cho thị trường lên khoảng 900.000 heo thịt mỗi năm.

Tại lễ ký kết, ông Daryll Dong, Quyền Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: Khoản đầu tư vào Mavin là một phần trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng chung của IFC đối với Dịch tả heo châu Phi vốn lây lan nhanh và gây chết heo hàng loạt, có nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh lương thực, đặc biệt tại một quốc gia như Việt Nam, nơi mà thịt heo là nguồn đạm động vật chủ yếu.

“Bằng việc hỗ trợ một doanh nghiệp đi đầu trong chuỗi cung ứng thực phẩm từ heo tại Việt Nam là Tập đoàn Mavin, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp tăng năng lực sản xuất thịt heo của Việt Nam theo một cách bền vững hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất tốt nhất của ngành trên toàn cầu, góp phần gia tăng khả năng chống chịu, cải thiện năng suất và nâng cao sức cạnh tranh của ngành sau những ảnh hưởng của Dịch tả heo châu Phi”, ông Daryll Dong nói.

Tập đoàn Mavin cũng nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Công ty PwC (Việt Nam), đối tác tư vấn tài chính độc quyền, đã đồng hành với Tập đoàn Mavin trong quá trình đàm phán với IFC để đảm bảo khoản đầu tư đáp ứng tất cả các yêu cầu về thẩm định và quản trị doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Tập đoàn Mavin là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, đi đầu trong phát triển khép kín chuỗi giá trị từ nông trại tới bàn ăn, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

Các dự án của Mavin phát triển theo mô hình liên hợp chăn nuôi khép kín, từ khâu chế biến nông sản, sản xuất con giống và chăn nuôi, chế biến thức ăn, cho tới khâu giết mổ và chế biến thực phẩm.

“Tôi hy vọng với sự đồng hành của IFC, Tập đoàn Mavin sẽ trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực này, giới thiệu và phát triển thành công tại Việt Nam các mô hình chăn nuôi hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng thông lệ về nhân đạo động vật”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến.

Ba dự án mà IFC tham gia đầu tư vào Mavin tại Nghệ An, Gia Lai, Đồng Tháp là các Dự án chăn nuôi quy mô lớn có ý nghĩa không chỉ với Tập đoàn Mavin mà còn cho cả các địa phương nơi dự án đầu tư.

Bên cạnh góp phần tăng ngân sách và tạo công ăn việc làm tại các địa phương, mô hình liên hợp chăn nuôi khép kín của Mavin sẽ giúp người nông dân tiếp cận với nguồn giống tốt, thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn của Mavin, góp phần cung cấp các sản phẩm từ thịt chất lượng cao, an toàn và truy xuất được nguồn gốc. Mavin cũng sẽ góp phần chung tay cùng các địa phương xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững.

Theo Thứ trưởng Tiến, vấn đề phúc lợi động vật và chăn nuôi theo nhóm sẽ là một điểm nóng đối với ngành chăn nuôi trong thời gian tới đây khi chúng ta đã gia nhập các Hiệp định thương mại trong khu vực và trên thế giới.

Khách hàng không chỉ yêu cầu các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt sạch sẽ, an toàn, chất lượng cao mà còn quan tâm nhiều hơn tới phương thức nuôi trồng, các tác động tới môi trường xã hội, bảo vệ súc quyền…