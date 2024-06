Hyundai Palisade xoay chuyển phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam bằng điều gì?

Hyundai Palisade, với định vị cao cấp hơn so với Hyundai Santa Fe, là đối thủ với Ford Explorer, Volkswagen Teramont và giữ mức giá bán thấp nhất trong phân khúc, thậm chí có sự "lấn sân" xuống phân khúc dưới.

Ngoại hình thiết kế mạnh mẽ nam tính

Là phiên bản nâng cấp (Facelift), Hyundai Palisade 2023 đã trải qua nhiều điều chỉnh về ngoại hình, tạo cảm giác cao cấp và sang trọng hơn so với phiên bản trước đó đã từng xuất hiện ở Việt Nam cách đây mấy năm. Mâm hợp kim kích thước 20 inch được trang bị cho bản Prestige, còn bản Exclusive sử dụng bánh 18 inch. Tổng thể, Hyundai Palisade đáp ứng tốt nhu cầu về thiết kế hấp dẫn, phù hợp với sở thích của người tiêu dùng trong nước.

Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1,785 mm, chiều dài cơ sở 2.900mm cùng khoảng sáng gầm xe là 203 mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, tạo hình thác nước Cascading Grill. Thiết kế lưới tản nhiệt này cũng áp dụng phong cách khí động học tham số Parametric Dynamics như Hyundai Tucson, giúp tạo nên thiết kế vững chãi như một chiếc khiên mạnh mẽ. Cụm đèn chiếu sáng phía trước sắc nét với 3

Phần đuôi xe thiết kế gọn gàng, không cầu kì nổi bật với cụm đèn hậu LED thiết kế to bản chạy dọc, kết hợp cùng bộ cản sau cỡ lớn và ống xả kép giúp tăng dáng vẻ mạnh mẽ cho xe. Cụm đèn hậu đồng bộ về đường nét thiết kế với cụm đèn phía trước, giúp tăng thêm vẻ tinh tế và lịch lãm cho Palisade cùng chủ nhân.

Không gian nội thất hiện đại cao cấp

Hyundai Palisade ghi ấn tượng với không gian nội thất hiện đại. Cửa gió điều hòa được tích hợp vào bảng táp-lô, da Nappa và các chi tiết kim loại hoặc giả kim loại tăng cường vẻ sang trọng. Các chi tiết vật liệu nhựa của xe cũng được làm từ loại cao cấp

Nhờ kích thước lớn với chiều dài cơ sở 2.900mm, không gian nội thất của Hyundai Palisade rất rộng rãi và thoải mái, đặc biệt ở hàng ghế thứ ba. Điều này là một ưu điểm lớn, đặc biệt phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình của người tiêu dùng Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, bản Prestige của Hyundai Palisade có nội thất đen kết hợp da ghế màu đỏ, trần bọc da lộn Alcantara, trong khi bản Exclusive chỉ sử dụng nội thất màu đen.

Trang bị tiện nghi

Mặc dù giữ mức giá hợp lý, Hyundai Palisade vẫn được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp. Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm ghế lái chỉnh điện 12 hướng (có chế độ sưởi/làm mát, nhớ vị trí), ghế phụ chỉnh điện 8 hướng (có chế độ sưởi/làm mát), hàng ghế thứ hai có chế độ sưởi/làm mát (chỉ trên phiên bản 7 chỗ), hệ thống âm thanh 6 loa, và cửa sổ trời lớn ở cả hàng ghế trước và sau.

Điểm nhấn trên Palisade là màn hình thông tin giải trí 12,3 inch cùng hệ thống âm thanh Infinity cao cấp. Sạc không dây cho điện thoại tăng công suất từ 5 watt lên 15 watt, màn hình giải trí có thể chia đôi, và màn hình HUD lớn 2,6 inch với độ phân giải cao hơn.

Động cơ tiết kiệm nhiên liệu & bền bỉ

Hyundai Palisade, SUV lớn nhất của Hyundai, trang bị động cơ dầu R 2.2 lít có công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Đây là lựa chọn hợp lý cho Palisade bởi nếu trang bị động cơ xăng 3.5 hay 3.8L, xe sẽ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt lên đến 90% và sẽ không thể có giá bán cạnh tranh với mức giá tối đa chưa đến 1,6 tỷ đồng. Với kích thước và trọng lượng lớn, động cơ dầu không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu, mà còn đảm bảo lực kéo mạnh mẽ và cảm giác lái êm ái, Đặc biệt là động cơ 2.2L CRDi đã được kiểm chứng qua các mẫu xe khác của Hyundai hơn 10 năm qua tại Việt Nam.

Hệ thống an toàn đảm bảo tối đa

Hiện diện trên Palisade là hệ thống an toàn chủ động SmartSense với những chức năng có thể kể đến như hệ thống phanh đa va chạm, hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình thông minh, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, và nhiều tính năng an toàn khác. Cách thức hoạt động của hệ thống này tỏ ra khá tương xứng với giá tiền khi nó mượt mà, ổn định với sự can thiệp đúng lúc, không quá sớm hay quá muộn như những mẫu xe phân khúc dưới.

Với mức giá khởi điểm từ 1,469 tỷ đồng và bản cao cấp nhất có giá 1,589 tỷ đồng, Hyundai Palisade đang cạnh tranh khá tích cực trong phân khúc SUV, với giá rẻ hơn so với những đối thủ đến gần 1 tỷ đồng. Đây là mức giá được coi là gây sốc với thị trường và mang tính “tiêu diệt phân khúc” như cái cách mà Mazda CX-5 đã làm.

Trải qua 3 tháng bán hàng, doanh số Palisade đã đạt được con số 413 xe. Những đối thủ của mẫu E-SUV của Hyundai là Ford Explorer mất cả năm 2023 cũng chỉ đạt 320 xe, hoặc Volkswagen Teramont thì lại không chia sẻ thông tin bán hàng. Như vậy, có thể nói, dù là phân khúc đặc thù với số ít khách hàng, nhưng Palisade đã nhanh chóng thay đổi cục diện thị trường E-SUV và vươn lên dẫn đầu phân khúc này tại Việt Nam.