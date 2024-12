Hyun Bin, Song Joong Ki thành cứu cánh giữa khủng hoảng thiết quân luật

TPO - Hai bộ phim sắp ra mắt của Hyun Bin và Song Joong Ki được kỳ vọng phục hồi doanh thu phòng vé Hàn Quốc trong bối cảnh sụt giảm khán giả kể từ sau lệnh ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol .

Như xu hướng chung của thế giới, mùa lễ hội cuối năm là thời điểm kiếm tiền của các nhà sản xuất và phân phối phim ở Hàn Quốc. Rạp chiếu phim không chỉ phát hành phim quốc tế ăn khách như Moana 2 của Disney, mà còn tung ra nhiều tác phẩm chất lượng tốt, diễn viên hàng đầu trong nước như Firefighters, One Win và About Family...

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, lượng khán giả ra rạp xem phim sụt giảm. Theo dữ liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), lượng khán giả đến rạp từ ngày 1/12 đến ngày 14/12 được ghi nhận là 4,97 triệu người, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định, The Korea Times cho rằng có liên quan đến tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 3/12, khiến xứ kim chi rơi vào hỗn loạn và bế tắc chính trị.

Sau sự kiện trên, biểu tình bùng nổ khắp toàn quốc trong nhiều ngày. Ở Seoul, hàng chục, hàng trăm nghìn người được ghi nhận vây quanh dinh thự của tổng thống hoặc tràn ra khắp các đường phố lớn để phản đối ông Yoon Suk Yeol.

Trước áp lực của dư luận, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua bản kiến ​​nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 14/12.

Trong bối cảnh khủng hoảng đó, những bộ phim mới như Harbin, do Hyun Bin đóng chính và Bogota: City of the Lost của Song Joong Ki... được đặt mục tiêu khôi phục mùa phim cuối năm, với hy vọng ngành công nghiệp điện ảnh trở lại bình thường và lượng khán giả tăng lên.

Dữ liệu của KOFIC chỉ ra Harbin đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu bán vé trước với 84.902 lượt đặt vé tính đến chiều 15/12, dù phải đến 24/12 mới đến ngày phát hành.

Được đạo diễn bởi Woo Min Ho, Harbin kể về câu chuyện của Ahn Jung Geun (1879-1910), một nhà hoạt động đấu tranh giành độc lập tìm cách giúp đất nước thoát khỏi sự thống trị của thực dân Nhật Bản. Bộ phim được quay tại Latvia, Mông Cổ và Hàn Quốc, gây tiếng vang lớn ngay cả trước khi ra rạp.

Nhà phân phối CJ ENM và công ty sản xuất Hive Media Corp đặt kỳ vọng lớn về tác phẩm này. Đối với họ, trong bầu không khí căng thẳng như hiện tại, bộ phim về một anh hùng đấu tranh giành độc lập hợp thời và có thể có tác dụng khích lệ tinh thần cho người dân vốn đang bất mãn về nhà cầm quyền.

Họ dự đoán doanh số bán vé vượt qua được mốc 100.000 vé trước khi phim công chiếu.

Trong khi đó, Bogota: City of the Lost dự kiến ra rạp vào ngày 31/12. Trong phim, Song Joong Ki vào vai nam chính Guk Hui. Nhân vật này cùng gia đình chuyển đến Bogota, Colombia, sau khi công việc kinh doanh của gia đình sụp đổ do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Ở xứ người, Guk Hui làm việc buôn lậu dưới quyền một người có ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng người Hàn Quốc địa phương.