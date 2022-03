Hyun Bin - Son Ye Jin tung ảnh cưới, khung cảnh hôn lễ được hé lộ

TPO - Hình ảnh đầu tiên về hôn lễ của cặp sao "Hạ cánh nơi anh" ngay lập tức gây bùng nổ mạng xã hội.

Trước giờ diễn ra hôn lễ, cặp sao quyền lực showbiz Hàn Hyun Bin - Son Ye Jin đã tự tay đăng tải hình cưới khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

Tại nhiều fanpage ở Việt Nam, những hình ảnh về đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin nhận được nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng để lại lời khen không ngớt trước hình ảnh đẹp như mơ của cô dâu, chú rể.

Sau 30 phút đăng tải trên một trang tin Kpop, hình cưới của cặp sao nhận về 45 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

“Cặp này đúng kiểu trời sinh dành cho nhau . Trong phim đẹp đôi ngoài đời cũng vậy. Chúc cả 2 sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau”, “Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đi theo năm tháng vẫn đẹp đôi như ngày ban đầu”, “Lướt mạng xã hội ngập tràn tin đám cưới của BinJin, không mong gì chỉ mong hai anh chị mãi hạnh phúc bên nhau”, “Chưa thấy cặp nào xứng từ trong trứng xứng ra như cặp này, càng nhìn càng thấy đẹp đôi”,…khán giả gửi lời chúc mừng Hyun Bin - Son Ye Jin.

Theo nhiều tờ báo Hàn đưa tin, Hyun Bin và Son Ye Jin không hưởng tuần trăng mặt sau lễ cưới mà dành ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng tại penthouse gần 100 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thông tin từ Xports News cho hay, ca sĩ Gummy sẽ hát trong hôn lễ và thể hiện ca khúc I Will Give You My Heart, nhạc phim Hạ cánh nơi anh.

Đám cưới được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết nên hình ảnh hôn lễ được giữ kín. Tuy nhiên, đầu giờ chiều nay, những hình ảnh trong đám cưới được báo Hàn đăng tải. Cô dâu, chú rể đang tập dượt cho buổi lễ.

Hà Trang