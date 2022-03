An ninh nghiêm ngặt tại đám cưới Hyun Bin – Son Ye Jin

TPO - Phía bên ngoài khách sạn Grand Walkerhill, nơi diễn ra hôn lễ được thắt chặt an ninh nghiêm ngặt, chỉ gia đình và bạn bè thân quen của Hyun Bin và Son Ye Jin tham dự.

Siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành tâm điểm của giới showbiz châu Á ngày hôm nay (31/3).

Hôn lễ được thắt chặt an ninh nghiêm ngặt, chỉ gia đình và người quen thân thiết tham dự, quy mô dưới 200 người. Địa điểm tổ chức tại ở khu ngoài trời Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul, Hàn Quốc.

Hai gia đình bắt đầu gặp mặt từ 11 giờ sáng và lễ chính thức vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Từ sáng sớm, các vệ sĩ đã có mặt để kiểm tra xe cộ tại lối vào của Aston House, khách sạn Grand Walkerhill.

Thiệp cưới của cặp đôi được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, tuy nhiên đại diện của hai diễn viên xác nhận với Newsis đó là hình ảnh giả mạo. “Địa chỉ của địa điểm tổ chức đám cưới, Aston House, bị viết sai. Ngày cũng bị viết là 31th thay vì 31st”.

Tấm thiệp thật được đính kèm tên khách mời và họ được yêu cầu không được tiết lộ.

Ngay sau đó, YTN Star độc quyền công bố thiệp cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin. Thiệp cưới mô tả thiết kế cô dâu mặc váy cưới với tấm voan được trang trí 3D. Phía góc phải tấm thiệp có cụm từ “BinJin” (bắt nguồn từ Bin của Hyun Bin và Jin của Son Ye Jin), được khắc bằng vàng thêu, tạo sự thanh lịch, sang trọng.

Trước đó, tờ Sport Chosun công bố dàn khách mời tham gia hôn lễ. Tài tử Jang Dong Gun sẽ là chủ trì. Cô dâu mời có Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In. Khách mời nhà trai có Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In.

Hà Trang