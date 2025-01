Huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự trận chung kết lượt về AFF Cup 2024

TPO - Ngoài hơn 600 camera ghi lại mọi vi phạm giao thông, Công an Nghệ An sẽ triển khai 40 tổ với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận chung kết lượt về bóng đá AFF Cup 2024 giữa hai đội tuyển Việt Nam - Thái Lan trên địa bàn.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau trận chung kết lượt về bóng đá AFF Cup 2024 giữa hai đội tuyển Việt Nam - Thái Lan.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu kích hoạt 40 tổ với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an các địa phương trực 100% quân số trước, trong và sau khi diễn ra trận chung kết lượt về bóng đá AFF Cup 2024. Kiên quyết phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tất cả các hành vi gây ảnh hưởng an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, nhất là lạng lách, đánh võng, đua xe, đốt pháo nổ trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài các tổ tuần tra, kiểm soát, Công an Nghệ An cũng sẽ sử dụng hệ thống hơn 600 camera được lắp đặt tại 191 điểm trọng yếu trên địa bàn thành phố Vinh như một kênh giám sát hiệu quả, nhằm ghi nhận và xử lý các vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong cuộc “đi bão” có thể diễn ra sau trận đấu tối nay giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

“Công an Nghệ An sẽ luôn tạo mọi điều kiện cho người dân cổ vũ đội tuyển, nhưng phải bảo đảm trật tự, an toàn. Người dân cần lên án, tẩy chay những hành vi vi phạm quy định pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông như: đốt pháo sáng, chở quá số người quy định, tụ tập đua xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử chuẩn mực với nhân dân và cũng hòa chung niềm vui, phấn khởi với người hâm mộ”, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Trước đó, sau chiến thắng 2-1 của Đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi Giải ASEAN Cup 2024 vào tối 2/1, hệ thống hơn 600 camera tại thành phố Vinh đã ghi nhận hơn 30 trường hợp vi phạm giao thông trong dòng người xuống đường ăn mừng. Các vi phạm chủ yếu gồm lỗi lấn làn, phóng nhanh, vượt đèn đỏ,.. Đáng nói, một số trường hợp còn cố tình che biển kiểm soát. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera hiện đại cùng phần mềm quản lý tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng chức năng đã nhanh chóng nhận diện và triệu tập các đối tượng vi phạm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.