Huy động các phương tiện cấp tốc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích

TPO - Tính đến sáng nay (18/10), có 78 ngư dân trên hai chiếc tàu bị chìm đã được cứu vớt, 2 người chết. Các lực lượng chức năng đang tích cực huy động phương tiện để tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích.

Sáng 18/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức thông tin, chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lũ miền Trung.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, vào 7h ngày 18/10, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ 15 -19 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, dự báo từ ngày 18-19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo, mưa lớn trên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21/10.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong những ngày qua, mưa lớn, lốc xoáy, sóng to trên biển đã làm 2 tàu cá với 93 ngư dân của Quảng Nam bị chìm.

Cụ thể, lúc 1h ngày 17/10, tàu QNA90927TS có 39 ngư dân bị sóng đánh chìm (cách bắc tây bắc đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý). Hiện có 1 ngư dân mất tích, 38 ngư dân còn lại đã được tàu QNA 91782 TS cứu vớt.

Trước đó, vào tối ngày 16/10, tàu QNA 90129TS có 54 ngư dân bị chìm do lốc xoáy (cách đông bắc đảo Song Tử Tây khoảng 120 hải lý).

Đại tá Nguyễn Đình Hưng - Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, cho biết, hiện tại 40 ngư dân trên tàu QNA 90129TS đã được cứu vớt. Tàu này có 2 người chết và 12 ngư dân mất tích. Các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của hai tàu.

Về công tác ứng phó với diễn biến của ATNĐ trên biển, ông Hưng cho hay, tính đến 6h ngày 18/10, các lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn hơn 53.300 phương tiện với hơn 226.000 người biết diễn biến, hướng đi của ATNĐ để chủ động phòng tránh.

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đã ra thông báo cấm biển. Trong đó, Quảng Bình cấm biển từ 0h ngày 18/10, Quảng Trị cấm biển từ 17h ngày 17/10; Quảng Nam từ 16h ngày 17/10.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây.

Các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về phòng chống mưa bão.