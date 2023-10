Tây Ninh triển khai loạt biện pháp đảm bảo an toàn cho người mùa mưa bão

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 2567/UBND-KT đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 1081/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.

Theo đó, Sở Xây dựng đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình tháp truyền thông báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng theo phân cấp công trình, thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng (đặc biệt đối với các công trình đặt tại khu vực đông dân cư); khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng công trình, bảo trì công trình theo quy định, sửa chữa khắc phục các tồn tại (nếu có); báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình hồ, đập thủy lợi nhằm kịp thời phát hiện các hư hỏng và chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình; kiểm tra quy trình vận hành hồ đập nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuần tra, kiểm soát các vị trí xung yếu, khắc phục, sửa chữa kịp thời công trình cầu, đường thuộc hệ thống đường tỉnh quản lý có nguy cơ xảy ra ngập, hư hỏng để lập phương án xử lý kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt; chỉ đạo các đơn vị thi công dự án triển khai các biện pháp rào, chắn đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện kiểm tra các công trình, các vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho công trình khi xảy ra thiên tai, phát quang hành lang tuyến, chuẩn bị lực lượng để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp điện kịp thời và an toàn sau thiên tai.

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý, sử dụng các công trình tháp truyền thông chủ động kiểm tra, đánh giá và có biện pháp gia cố đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; tháo dỡ các thiết bị, bộ phận treo trên cao không đảm bảo an toàn khi có mưa bão.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng; đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam xây dựng phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa nước theo Điều 23, Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh xây dựng phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa nước theo Điều 23, Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai. Tổ chức rà soát các quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc phân vùng, thoát lũ, đảm bảo chống ngập úng đô thị; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị… Thực hiện tất cả các giải pháp nhằm phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023.