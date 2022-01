Hùng Thuận 'Đất phương Nam': 'Tôi đã nếm đủ mùi vị trong nghề...'

TPO - Diễn viên Hùng Thuận khẳng định nhân vật An trong bộ phim "Đất phương Nam" là một phần cuộc sống, là cơ hội giúp anh thăng hoa trong nghề. Tuy nhiên, chặng đường làm nghệ thuật của nam diễn viên sinh năm 1983 cũng không mấy dễ dàng.

Trước thông tin “Đất Phương Nam” sẽ có bản điện ảnh, nhiều khán giả nhớ lại vai An của diễn viên Hùng Thuận trong phim. Nhiều năm trôi qua, vai An có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

Bây giờ tôi 40 tuổi, phim cũng được chiếu từ cách đây hơn 20 năm nhưng An vẫn là một phần cuộc sống của tôi. Khán giả vẫn gọi tôi là An, yêu thích hình tượng nhân vật ấy, diện mạo ấy. An là một phần kí ức của nhiều người, trong đó có tôi.

Thời gian gần đây, diễn viên Hùng Thuận lấn sân hoạt động ở lĩnh vực bất động sản. Lí do gì khiến anh lựa chọn rẽ hướng?

Năm vừa rồi, tình hình dịch bệnh cũng rất căng thẳng, tất cả anh em nghệ sĩ nói chung đều gặp khó khăn khi các hoạt động nghệ thuật chưa thể trở lại. Tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tôi phải bán hàng online để có thêm thu nhập. Cứ đến chiều là Thuận ngồi livestream bán thực phẩm chức năng, buổi sáng thì tranh thủ làm người giao hàng. Nhưng dịch bệnh khiến cho việc buôn bán ế ẩm lắm. Tôi không phủ nhận việc mình gặp khó khăn về kinh tế.

Lúc đó, Thuận có một người anh làm bầu show đã kết nối, định hướng tôi theo mảng review (giới thiệu) tài sản bất động sản. Hiện tại, đây là công việc chính của tôi.

Sau khi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, xoay xở nhiều nghề, giờ anh có còn mặn mà với nghệ thuật?

Có lẽ ngay cả bản thân Thuận cũng chưa thể trả lời được chính xác câu hỏi này. Nghệ thuật cho tôi nhiều cảm xúc, từ hạnh phúc, thăng hoa, buồn, vui, cay đắng… đủ cả. Tôi đã từng khóc vì hạnh phúc, cũng từng khóc vì buồn bã, đau khổ. Tôi đã nếm đủ mùi vị trong nghề, và tôi nghĩ con đường nghệ thuật tới đây chắc cũng là quá đủ với tôi rồi.

Giờ Thuận tập trung cho công việc hiện tại. Tôi có một đội ngũ cùng nhau phát triển, nhìn về một hướng, mọi thứ đều đi theo chiều hướng tích cực. Công việc này cũng chiếm rất nhiều quỹ thời gian của tôi. Rất khó để Thuận có thể làm song song những công việc khác.

Nhìn lại hành trình làm nghệ thuật đã qua, anh có tiếc nuối điều gì không?

Tôi khẳng định là không. Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời với nghệ thuật trong suốt quãng đời tuổi trẻ. Nghệ thuật cũng cho tôi những cảm xúc thăng hoa nhất nên tôi không hối tiếc bất kì điều gì cả. Bất kể là khi làm ca sĩ hay làm diễn viên, tôi đều đã có một hành trình đáng nhớ, đáng trân trọng.

Sau hàng chục năm, tôi vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng đi chơi với những người bạn cũ trong nghề. Ví dụ như ca sĩ Ty Phong (Hoài Phong), trước đây cùng hoạt động với tôi trong ban nhạc MBK. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên và hỗ trợ nhau trong công việc.

Cảm ơn diễn viên Hùng Thuận!