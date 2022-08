Huế: Công trình văn hóa thể thao hàng chục tỷ để hoang cho... bò vào gặm cỏ

TPO - Dù được huyện Phú Vang bàn giao về cơ quan chức năng TP Huế tiếp quản, khai thác từ hơn 1 năm nay, Trung tâm văn hóa - thể thao (VHTT) Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) có giá trị đầu tư hàng chục tỷ xây dựng ì ạch qua gần 10 năm vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Ngày hè, trong khi nhiều thanh thiếu niên tại Thuận An phải tận dụng vỉa hè, bãi biển, sân trường, khoảnh đất trống để tụ tập chơi những môn thể thao như đá cầu, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…, thì tại Trung tâm VHTT Thuận An - nơi được ngân sách nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng, lại không một bóng người.

Khu vực sân bóng tiêu chuẩn 11 người thuộc trung tâm phủ đầy cây dại, cỏ hoang, mặt sân trong tình trạng sình lầy, nước đọng thành vũng do thoát nước kém. Các công trình phụ trợ, nhà chức năng dần xuống cấp, nứt nẻ, bong tróc bề mặt… dù mới chỉ được nghiệm thu, bàn giao hơn 1 năm lại đây. Sân bóng tiền tỷ bị bỏ hoang còn là nơi lâu nay được người dân địa phương dùng để chăn thả trâu, bò.

Các dụng cụ tập thể dục được lắp dựng từ hơn 1 năm nay nhưng không có người sử dụng, xung quanh phủ đầy cỏ dại, rác thải. Khu Trung tâm VHTT Thuận An không có tường rào, bất kỳ ai cũng có thể vào ra, nên nơi đây là điểm xả rác, phóng uế của những bợm nhậu.

Theo tìm hiểu, công trình dự án Trung tâm VHTT Thuận An (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư xây dựng trị giá 21,5 tỷ đồng (chủ yếu từ ngân sách tỉnh), được Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt thực hiện kể từ tháng 10/2012. Năm 2013, công trình được khởi công, do Ban Đầu tư & Xây dựng huyện Phú Vang làm chủ đầu tư.

Dự án gồm nhiều hạng mục đầu tư: xây dựng khán đài sân bóng đá rộng 1.500m2, mặt sân bóng, đường chạy (piste) 8.000m2, mương thoát nước bao quanh dài 600m, nhà vệ sinh, nhà điều hành… Mục tiêu dự án nhằm bổ sung công trình văn hóa thiết yếu cho thị trấn Thuận An và huyện Phú Vang (thời điểm đó Thuận An chưa sáp nhập vào TP Huế), kết hợp chỉnh trang đô thị.

Những tưởng sau nhiều lần phân bổ vốn đầu tư dàn trải, với thời gian xây dựng kéo dài đến 8 năm mới hoàn thành, công trình sẽ được khai thác, sử dụng đúng công năng, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - thể thao của dân địa phương.

Tuy nhiên, sau khi được bàn giao từ huyện Phú Vang sang TP Huế (do thị trấn Thuận An sáp nhập vào TP Huế, trở thành phường), Trung tâm VHTT Thuận An có giá trị đầu tư hàng chục này lại bị bỏ hoang lãng phí.

Thực trạng bỏ hoang lãng phí công trình dự án Trung tâm VHTT Thuận An từng được báo chí phản ánh, đề cập, chuyển tải kiến nghị của dân đến chính quyền TP Huế, cơ quan chức năng của tỉnh TT-Huế, nhằm sớm có phương án sử dụng, khai thác hợp lý. Tuy nhiên, mọi việc sau đó lại rơi vào im lặng.

Ông Đào Hưng, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết: Quá trình thi công, các đơn vị liên quan đã dùng đất cấp phối đồi pha lẫn đá để làm mặt sân bóng, với kết cấu cứng, bề mặt thiếu đồng nhất… dẫn đến gây nguy hiểm cho những hoạt động, vận động thể thao. Do đó, không ai dám chơi bóng, hay tập luyện trên mặt sân không bảo đảm tiêu chuẩn cho vận động thể thao này.

“Chúng tôi đã có báo cáo, kiến nghị thành phố về thực trạng của trung tâm cũng như đề xuất có phương án khai thác hiệu quả công trình này. Cấp có thẩm quyền hứa sẽ bố trí kinh phí để khắc phục những bất hợp lý về mặt kỹ thuật ở trung tâm. Hiện nay, do không có hoạt động gì tại trung tâm nên các khu nhà chức năng vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng công suất thiết kế”, ông Đào Hưng cho hay.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Thuận An, hiện chính quyền địa phương chưa nhận được bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào về công tác bàn giao công trình Trung tâm VHTT Thuận An từ huyện Phú Vang sang TP Huế.

Liên quan thực trạng lãng phí dự án Trung tâm VHTT Thuận An, phóng viên đặt vấn đề với ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, để nắm các phương án khai thác, sử dụng hiệu quả công trình này trong thời gian tới. Ông Hạnh yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, đơn vị này xin "khất" và sau đó không có phản hồi.