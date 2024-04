Họp mặt sinh viên Campuchia, Lào và cán bộ Đoàn - Hội dân tộc Khmer

TPO - Sáng 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức chương trình họp mặt sinh viên Campuchia, Lào đang học tập tại An Giang và cán bộ Đoàn - Hội - Đội người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây và Bunpimay năm 2024.

Bạn Heng Sotheara du học sinh người Campuchia đang theo học ngành Công nghệ thực phẩm (Trường Đại học An Giang) chia sẻ, khi mới sang học tập ở An Giang có một số khó khăn, đặc biệt về tiếng Việt còn hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình học tập và sinh sống tại tỉnh An Giang, đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang, Ban Giám hiệu nhà trường, các khó khăn dần được vượt qua.

Bên cạnh đó, Heng Sotheara và nhiều du học sinh người Campuchia, Lào còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cố vấn học tập, các giáo viên bộ môn cũng như các bạn sinh viên Việt Nam.

“Với những sự giúp đỡ đó, chúng em vượt qua được phần nào khó khăn, cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả và có những thành tích học tập tốt hơn. Ngoài thời gian học tập trên lớp, chúng em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi giải trí để giúp chúng em bớt nhớ nhà, có thêm nhiều người bạn Việt Nam mới, giảm căng thẳng trong học tập. Đặc biệt, chúng em không chỉ học hỏi về kiến thức, còn có cơ hội được giao lưu nhiều hơn, được tiếp cận với thực tế nhiều hơn”, bạn Heng Sotheara chia sẻ.

Anh Đỗ Minh Sang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, tổ chức Đoàn luôn quan tâm, chăm lo đối với các bạn sinh viên Campuchia, Lào đang học tập trong tỉnh An Giang; và các cán bộ Đoàn, Hội, Đội, các bạn đoàn viên thanh niên người dân tộc Khmer trong toàn tỉnh bằng những hoạt động cụ thể, như: Tổ chức các chương trình giao lưu, liên hoan văn hóa 4 dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho thanh niên dân tộc, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp...

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên địa phương còn tổ chức các buổi họp mặt, thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng các bạn sinh viên Campuchia, Lào; cán bộ Đoàn, Hội, Đội người dân tộc Khmer nhân dịp Tết truyền thống; tổ chức tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, sân chơi, hớt tóc và tặng quà cho các em thiếu nhi.

Theo anh Sang, thông qua các hoạt động đó, cùng với sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo tỉnh, Ban Giám hiệu trường ĐH An Giang, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các thế hệ sinh viên Campuchia, Lào yên tâm học tập, nghiên cứu tại An Giang. Các bạn được tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng qua đó góp sức vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước mình.

“Các bạn cũng chính là cầu nối góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị láng giềng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng bền vững”, anh Sang chia sẻ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang trao tặng bằng khen cho 23 sinh viên người dân tộc Khmer có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 – 2024.