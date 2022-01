Hồng Diễm: Từ người mẫu đến diễn viên 2 năm liền nhận giải 'Diễn viên nữ ấn tượng'

TPO - Vai tiểu thư Minh Châu cá tính trong "Hướng dương ngược nắng" đã giúp Hồng Diễm lần nữa giành giải giải "Diễn viên nữ ấn tượng" VTV Awards 2021.

Hai năm liên tiếp nhận giải "Nữ diễn viên ấn tượng"

Mới đây, tại Lễ trao giải VTV Awards 2021, NSND Lê Khanh công bố hạng mục Diễn viên nam và diễn viên nữ ấn tượng. Mạnh Trường lần đầu tiên nhận giải "Diễn viên nam ấn tượng", Hồng Diễm lần thứ hai liên tiếp nhận giải "Diễn viên nữ ấn tượng". Trước đó, tại VTV Awards 2020, nữ diễn viên đã nhận giải thưởng này với vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái".

Tuy vắng mặt tại lễ trao giải, Hồng Diễm vẫn không quên chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân của mình. Cô viết: "Thực sự là một bất ngờ quá lớn với tôi trong buổi tối hôm nay. (Giải năm trước còn chưa khao được hết do tình hình dịch bệnh…) Diễm chỉ dám nghĩ rằng tối nay may mắn đã mỉm cười với mình thôi, vì năm nay có rất nhiều vai diễn nữ ấn tượng. Quá là tiếc vì do vướng việc gia đình nên Diễm không đến dự lễ trao giải thưởng được… rất mong BTC giải VTVawards và khán giả thông cảm cho Diễm". Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và ê-kíp phim "Hướng dương ngược nắng".

Sự nghiệp diễn xuất đầy ấn tượng của Hồng Diễm

So với thời điểm năm 2007 khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đến hiện tại khán giả đều công nhận diễn xuất có sự tiến bộ vượt bậc của Hồng Diễm. Nữ diễn viên sinh năm 1983 có xuất thân là người mẫu. Vì vóc người nhỏ, cô thường được chọn là gương mặt mở màn khi catwalk. Năm 2004, Hồng Diễm đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Ngọc trai phương Đông và lọt top 10.

Theo nghiệp diễn xuất, Hồng Diễm gắn với các vai hiền lành và từng bị chê "nhạt". Vai đầu tiên của cô là Nga trong "Chàng trai đa cảm". Lúc đó, cô nhận lời mời casting vai chính nhưng sau đó nhận vai thứ. Nga là một cô gái dịu dàng, khéo léo, trói được trái tim chàng "Don Juan" Dũng (do Việt Anh thủ vai). Vì không được đào tạo diễn xuất bài bản nên Hồng Diễm dành thời gian quan sát bạn diễn, học hỏi rồi làm theo. Khi phim đóng máy, đạo diễn Trung Dũng nói với Hồng Diễm: "Cố gắng phát huy ở phim sau nhé. Anh tin em sẽ tiếp tục đóng phim, trở thành ngôi sao".

Tới phim thứ hai - "Cầu vồng tình yêu" (2011), Hồng Diễm bắt đầu ghi được dấu ấn. Vào vai Mộc Miên, Hồng Diễm thể hiện trọn vẹn vẻ dịu dàng, đài các của cô gái con nhà gia giáo. Mộc Miên yêu Minh Khang (Hồng Đăng) nhưng gặp nhiều trắc trở vì ân oán giữa hai gia đình. Hóa thân đôi tình nhân, cặp diễn viên Hồng Diễm - Hồng Đăng được yêu mến nhờ ngoại hình đẹp, diễn xuất ăn ý. Mối duyên trên màn ảnh của họ cũng được nối dài từ đây qua các phim: "Mátxcơva: Mùa thay lá", "Cả một đời ân oán", "Hoa hồng trên ngực trái" và "Hướng dương ngược nắng".

Nhiều đạo diễn từng nhận xét Hồng Diễm có gương mặt, giọng nói hiền lành nên thường chọn cô đóng vai hiền lành, gặp nhiều biến cố trong đời sống, tình yêu. Khi hóa thân Dung trong “Cả một đời ân oán” (2018), vai diễn của cô không có nhiều thay đổi. Tính cách cam chịu, nhu nhược của Dung càng khiến khán giả chán ngán, thậm chí chê Hồng Diễn diễn "nhạt", "quá an toàn".

Năm 2019, Hồng Diễm nhận vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái". Khuê là một phụ nữ nội trợ, tính tình cam chịu, hiền lành. Tuy nhiên, diễn xuất của Hồng Diễm trong phim tiến bộ vượt bậc. Cô thể hiện đầy đủ cảm xúc "hỉ, nộ, ái, ố" của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ. Khuê của Hồng Diễm ban đầu vẫn còn lại những nét dịu dàng, chịu đựng. Càng về sau trải qua nhiều biến cố đau khổ và tổn thương, Khuê kiên cường, mạnh mẽ và có phần ghê gớm hơn. Vẫn đóng cặp với Hồng Đăng trong phim, cả hai khiến nhân vật thu hút bởi nét diễn đáng yêu.

Khuê chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Hồng Diễm, không còn hình ảnh một người mẫu tay ngang đóng phim nữa. Vai diễn này cũng mang lại cho Hồng Diễm giải "Diễn viên nữ ấn tượng" VTV Awards và giải "Cánh diều vàng" năm 2020.

Năm 2021, Hồng Diễm tiếp tục thu hút sự chú ý với vai tiểu thư Minh Châu của "Hướng dương ngược nắng". Nữ diễn viên quen mặt với các vai hiền lành, cam chịu, giỏi nữ công gia chánh... nay "lột xác" một cách ngoạn mục.

Hồng Diễm chia sẻ cô đã hy sinh mái tóc dài gắn bó mấy chục năm để có mái tóc ngắn cá tính hợp hơn với tạo hình đại tiểu thư nhà họ Cao. Bên cạnh đó, Minh Châu còn là mẫu người năng động và có lối suy nghĩ rất tân tiến. Châu yêu Kiên (Hồng Đăng) nhưng anh lại lợi dụng cô để trả thù bà Bạch Cúc - mẹ Châu. Dù ở giai đoạn nào với diễn biến tâm lý phức tạp, Hồng Diễm cũng chinh phục khán giả bằng diễn xuất giàu kinh nghiệm của mình.

Có thể nói, thông qua 6 bộ phim, từ vai phụ đến chính, Hồng Diễm luôn cố gắng hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn. Con đường hoạt động nghệ thuật của cô cũng khá bằng phẳng khi luôn nhận được sự yêu mến của khán giả.