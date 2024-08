Honas Residence: “Hết hàng” cho thuê nhờ vị trí gần làng đại học

Dự án Honas Residence đang trở thành điểm nóng trên thị trường bất động sản nhờ vị trí đắc địa gần làng đại học (Thủ Đức, TP.HCM), mang lại tiềm năng thanh khoản vượt trội cho các nhà đầu tư với nhu cầu cho thuê cao. Đối với người mua ở thực, dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tiện ích và sự thuận tiện trong sinh hoạt.

Căn hộ Honas Residence “cháy hàng” cho thuê

Hiện tại, khi mùa thông báo kết quả đại học đang đến gần và các tân sinh viên chuẩn bị nhập học, nhu cầu thuê nhà đang gia tăng mạnh mẽ, làm cho thị trường bất động sản trở nên rất sôi động. Tại Honas Residence, tất cả các căn hộ cho thuê đã hết sạch 100%, không còn căn nào trống để đáp ứng nhu cầu. Điều này rõ ràng chứng tỏ sức hút lớn và tiềm năng thanh khoản vượt trội của dự án trong thời điểm hiện tại.

Honas Residence sở hữu vị trí lý tưởng, tọa lạc ngay trên mặt tiền đường Bình Thung, mang lại sự kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận. Chỉ với 3 phút di chuyển, cư dân có thể đến Làng Đại học Quốc gia TP.HCM qua đường Đào Sư Tích. Thêm vào đó, chỉ mất 7 phút để đến ga Metro Suối Tiên và bến xe Miền Đông, từ đây dễ dàng vào trung tâm quận 1 hoặc đến sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng 30 phút, mang lại sự thuận tiện tối đa cho cuộc sống hàng ngày.

Phụ huynh bạn Hoàng Khuyên (sinh viên ĐHQG-HCM) chia sẻ lý do chọn Honas Residence: “Chúng tôi chọn căn hộ này vì vị trí gần làng đại học, giúp con tiết kiệm thời gian di chuyển và có thêm thời gian học hành. Khu căn hộ còn có đầy đủ tiện ích như siêu thị, khu ăn uống, khu thể thao và hồ bơi, tạo điều kiện sinh hoạt thoải mái và an toàn. Điều này giúp gia đình chúng tôi yên tâm khi con sống xa nhà.”

Không gian sống tại Honas Residence được thiết kế để đảm bảo sự thoải mái và an ninh, tạo điều kiện lý tưởng cho học tập và sinh hoạt. Với tiện nghi hiện đại và gần gũi trường học, đây là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên muốn một nơi ở tiện nghi và thuận tiện, giúp họ yên tâm tập trung vào việc học

Bàn giao sổ hồng sau 9 tháng

Dự án Honas Residence, dưới sự quản lý của Chủ đầu tư Hoàng Nam, đã bắt đầu bàn giao căn hộ cho cư dân hơn một tháng qua. Đến nay, hơn 50% số căn hộ đã được bàn giao, chứng tỏ uy tín của chủ đầu tư cũng như tiến độ nhanh chóng và hiệu quả của dự án. Điều này không chỉ làm hài lòng các cư dân mới mà còn khẳng định cam kết của chủ đầu tư đối với chất lượng và tiến độ dự án.

Bên cạnh việc hoàn tất bàn giao căn hộ, dự án Honas Residence cũng đã hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý và quyền sử dụng đất. Các cư dân có thể yên tâm rằng dự án đã tuân thủ đầy đủ các quy định và pháp luật. Dự kiến, trong khoảng 9 tháng tới, sổ hồng sẽ được cấp cho các cư dân, mang lại sự đảm bảo và an tâm cho chủ sở hữu căn hộ về quyền sở hữu lâu dài.

Hoàn thiện pháp lý tại dự án Honas Residence không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và người mua ở thực. Đối với nhà đầu tư, sự rõ ràng về pháp lý tăng tính thanh khoản và yên tâm trong giao dịch, đồng thời dễ dàng thực hiện các thủ tục cho thuê hoặc chuyển nhượng. Đối với người mua, việc hoàn thiện pháp lý đồng nghĩa với việc nhận được sổ hồng đúng hẹn, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp và tăng giá trị tài sản, tạo sự ổn định lâu dài.

Thanh khoản dễ dàng, tài chính nhẹ nhàng

Tại căn hộ Honas Residence, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 160 triệu đồng, là có thể nhận nhà ngay lập tức. Đây là một lợi thế lớn, đặc biệt cho những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc cần một chỗ ở tiện nghi. Đối với các căn hộ cho thuê, mức thanh khoản đạt từ 5,5 đến 8,5 triệu đồng mỗi tháng, mang lại nguồn thu ổn định và hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Mức giá thuê căn hộ tại Honas Residence được đánh giá là rất cạnh tranh so với thị trường khu vực. Khi so sánh với các căn hộ cùng phân khúc ở Dĩ An, Bình Dương, nơi giá thuê thường dao động từ 5 đến 7 triệu đồng, mức giá của Honas Residence có phần nhỉnh hơn nhưng lại mang đến giá trị vượt trội nhờ vị trí đắc địa và tiện ích hiện đại. Điều này không chỉ cho thấy tiềm năng tăng giá trong tương lai mà còn làm cho khoản đầu tư vào căn hộ tại Honas Residence trở nên hấp dẫn và hứa hẹn lợi nhuận ổn định.

Chính sách bán hàng tại dự án Honas Residence mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là với mức thanh toán khởi điểm chỉ 140 triệu đồng, tương đương 10% giá trị căn hộ. Khách hàng chỉ cần thực hiện khoản thanh toán này là đã có thể nhận nhà ngay.

Chủ đầu tư cũng cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, bao gồm tùy chọn trả chậm trong vòng 12 hoặc 36 tháng mà không tính lãi suất, đồng thời hỗ trợ vay ngân hàng với chính sách ân hạn lãi gốc từ 12 đến 18 tháng.

Ngoài các chính sách thanh toán linh hoạt, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm quà tặng hấp dẫn khi mua căn hộ trong dịp bàn giao nhà. 100% khách hàng sẽ được tham gia vòng quay may mắn với giá trị quà tặng lên đến 100 triệu đồng.

Dự án Honas Residence ● Đơn vị phát triển dự án: MapleLand ● Website: https://honasresidence.vn/ ● Hotline: 090 910 22 62