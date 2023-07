Hơn 300 shipper ký cam kết

TPO - Ngày 1/7, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông cho các công ty giao hàng, nhân viên shipper đang hoạt động trên địa bàn.