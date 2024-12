Hơn 20.000 tác phẩm tham gia cuộc thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường trong học đường

Với chủ đề “Ngôi trường xanh”, cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường trong học đường do Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phối hợp cùng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức được học sinh khối tiểu học toàn quốc tích cực hưởng ứng. Hơn 20.000 bức tranh của các thí sinh khắp cả nước gửi về dự thi.

Ngày 16/12, tại trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Hà Nội), Ban Tổ chức cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường với chủ đề “Ngôi trường xanh” năm 2024 đã tiến hành vòng chấm Chung khảo để chọn ra những tác phẩm ấn tượng nhất.

Sau hơn 2 tháng phát động (từ ngày 25/9/2024 - 10/12/2024), Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 20.000 tác phẩm là các tranh vẽ của học sinh khối tiểu học trên toàn quốc. Nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi với khối lượng lớn tranh tham gia như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Quảng Nam, An Giang, Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp, Lào Cai.....

Chia sẻ tại buổi chấm Chung khảo cuộc thi, ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Tôi vô cùng trân trọng và xúc động trước sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc, gửi tham dự tranh với số lượng lớn. Nhiều tác phẩm chất lượng, sáng tạo, thông điệp nhân văn.Ban Tổ chức cũng may mắn khi nhận được sự đồng hành của Ban Giám khảo là những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật, và có chuyên môn cao trong lĩnh vực mỹ thuật.

Với số lượng tranh lớn, nhiều tác phẩm chất lượng, có giá trị nghệ thuật và thông điệp ý nghĩa, Ban Giám khảo vòng Chung khảo đã làm việc với tinh thần khách quan, trách nhiệm, liên tục trong suốt một ngày, thảo luận kỹ lưỡng để lựa chọn công tâm, tinh tế các tác phẩm xuất sắc nhất.

Được biết những bức tranh đạt giải sẽ được chọn trao giải và triển lãm vào ngày Thứ Bảy 28/12/2024 tại trường Tiểu học và THCS HWS (Ha Noi Westminster school). Địa chỉ 55 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội.