Hơn 200 năm tù cho các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở An Giang

Theo đó, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) - người được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng - và bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên (sinh năm 1977, cùng ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), mỗi bị cáo 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 4 năm tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù. Đồng thời, Liên và Nguyên còn bị phạt bổ sung 70 triệu đồng.

Cùng về hai tội danh này, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam; đồng thời mỗi bị cáo phải nộp phạt bổ sung từ 10 – 20 triệu đồng. Tổng số tiền phải nộp phạt bổ sung là hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định có đủ chứng cứ xác định từ tháng 1/2018 đến 4/6/2021, Nguyễn Thị Thủy Liên sử dụng số điện thoại đăng ký bốn tài khoản Zalo, cùng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sơn (em dâu) thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Nam, Miền Trung và Miền Bắc.

Cụ thể, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên cùng Hồng Sơn, Lê Văn Quới (chồng Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em ruột), hai cháu ruột... tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền gần 367 tỷ đồng, thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng; đánh bạc với tổng số tiền hơn 179 tỷ thu lợi hơn 8,5 tỷ đồng.

Dương Văn Hoàng tổ chức cho trên 12 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền hơn 4 tỷ đồng, thu lợi hơn 61 triệu đồng; đánh bạc hơn 1 tỷ đồng, thu lợi 680 triệu đồng.

Tương tự, Huỳnh Sĩ Nguyên cùng Huỳnh Hữu Nghĩa... thu lợi gần 2 tỷ đồng. Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng; trong đó xác định phơi số đề hơn 407,6 tỷ đồng.

Cáo trạng trước đó xác định, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của người dân về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của các đối tượng liên quan trên địa bàn Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Khi vụ án bị phát hiện nhiều "con bạc" đã ra đầu thú.

Qua điều tra và củng cố chứng cứ, cơ quan này đã khởi tố 62 bị can. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã uỷ thác cho 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các địa phương ngoài tỉnh để điều tra, xác minh 734 đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.