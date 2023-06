Hơn 1.000 người đồng diễn Yoga lan toả tinh thần sống 'hài hoà và an lạc'

Sáng ngày 17/6, tại tỉnh Vĩnh Phúc, hơn 1.000 người đã tham gia đồng diễn Yoga “Hài Hòa và An Lạc” chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2023. Đây là sự kiện thường niên của Bảo Việt Nhân thọ với mong muốn lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực, hướng tới một cộng đồng khỏe thể chất, sáng tinh thần.

Trong không gian thoáng đãng và yên bình tại Quảng trường Hồ Chí Minh, sắc xanh hài hòa và an lạc của người yêu yoga phủ kín quảng trường. Hơn 1.000 người đến từ TP Vĩnh Yên và các vùng lân cận đã cùng nhau thực hiện màn đồng diễn Yoga độc đáo với các động tác nhịp nhàng, uyển chuyển, đẹp mắt. Vĩnh Phúc là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động xuyên suốt trong tháng 6 hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 của Bảo Việt Nhân thọ, nhằm lan tỏa tinh thần sống chủ động, sống an lành.

Năm nay, Ngày Quốc tế Yoga có chủ đề “Hài hòa và an lạc”, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn lan tỏa thông điệp “Sự kết hợp hài hòa giữa thân thể khỏe mạnh và tâm an lạc sẽ giúp ta bình thản đối mặt với những khó khăn, đón nhận cuộc sống hạnh phúc, bình an”. Trong cuộc sống hiện đại, áp lực của công việc, gia đình và xã hội đang ngày càng tăng cao, khiến cho con người cần phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình. Tập luyện Yoga là một phương pháp tuyệt vời, giúp thân thể khỏe mạnh, tâm an lành, tinh thần an lạc, thư thái, từ đó đem lại sự hài hòa và cân bằng trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Tuyết Linh tham dự sự kiện đồng diễn Ngày Quốc tế Yoga chia sẻ “Đây là lần thứ 2 mình được tham dự sự kiện cộng đồng Ngày Quốc tế Yoga. Đồng diễn không chỉ giúp mình nâng cao sức khỏe mà còn giúp mình cảm nhận được cân bằng và an lạc trong cuộc sống. Đặc biệt, sự kiện còn tạo ra một không gian giao lưu và chia sẻ giữa các tín đồ Yoga, giúp học hỏi kinh nghiệm và trân trọng sức khỏe bản thân hơn”

Ông Nguyễn Trung Hải- PCT HĐND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu: “Hoạt động ý nghĩa hôm nay sẽ góp phần cổ vũ động viên phong trào luyện tập yoga rèn luyện sức khoẻ trong nhân dân. Cảm ơn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, các nhà tài trợ đã luôn đồng hành hỗ trợ phong trào luyện tập yoga trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc”.

Khởi đầu từ năm 2016 đến nay, Ngày Quốc tế Yoga do Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức tại nhiều tỉnh/Thành phố đã trở thành sự kiện cộng đồng được đông đảo người dân hào hứng chào đón mỗi năm. Ước tính đã có hơn 100.000 người trực tiếp tham gia đồng diễn và hàng triệu người hưởng ứng qua các nền tảng truyền thông, mạng xã hội trên khắp cả nước, cùng Bảo Việt Nhân thọ lan tỏa lối sống tích cực, chủ động bảo vệ cuộc sống và sức khỏe trước những rủi ro bệnh tật khó lường.

Bà Ngô Thị Thanh Tâm – Giám đốc Thương hiệu, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: “Sức khỏe là nền tảng của cuộc sống để mỗi người đạt được hạnh phúc và thành công. Bảo Việt Nhân thọ luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu ”Bảo vệ sức khỏe Việt”. Thông qua các chương trình đồng diễn Yoga, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn lan tỏa tinh thần chủ động sống hài hòa và an lạc, qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình an, hạnh phúc của các gia đình Việt, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh”.

Sau tỉnh Vĩnh Phúc, sự kiện đồng diễn Yoga với sắc xanh hài hòa và an lạc sẽ tiếp tục diễn ra tại TP Tuy Hòa ngày 25/6 và TP Huế ngày 2/7 với hơn 2.200 người tham dự. Điểm nhấn của chuỗi chương trình Ngày Quốc tế Yoga 2023 là giải vô địch các Câu lạc bộ Yoga tranh cúp Bảo Việt Nhân thọ. Đây là giải vô địch đầu tiên về Yoga do Bảo Việt Nhân thọ phối cùng Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Lần đầu tiên các Câu lạc bộ Yoga được tham dự một giải đấu chuyên nghiệp, quy mô lớn. Giải đấu được chia làm 2 vòng gồm: Vòng thi loại diễn ra từ ngày 10/6- 20/6, các câu lạc bộ gửi video dự thi về cho ban tổ chức. Những đội xuất sắc nhất vượt qua vòng loại sẽ thi đấu trực tiếp tại vòng chung kết diễn ra vào tối ngày 1/7 tại Quảng trường Ngọ Môn - Tp Huế. Câu lạc bộ Yoga chiến thắng sẽ được vinh danh trang trọng và nhận được giải thưởng giá trị. Thông tin chi tiết cuộc thi xem tại đây: https://bom.so/8SStir