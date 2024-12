Hơn 1 triệu khách hàng mua sắm tại Thiso Mall dịp cuối năm

Với không gian đa trải nghiệm và hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, Thiso Mall đã thu hút hơn 1 triệu khách hàng đến tham quan, mua sắm và giải trí trong mùa lễ hội cuối năm. Qua đó, Thiso Mall tiếp tục khẳng định là điểm đến "All in one" lý tưởng cho khách hàng tại TP.HCM.

Từ cuối tháng 11/2024, hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) Thiso Mall rộn ràng với nhiều sự kiện sôi động, đa dạng từ trình diễn âm nhạc, chúc mừng Giáng sinh đến các chương trình khuyến mại đặc biệt cho mùa lễ hội. Mở đầu là sự kiện Black Friday Sale với hàng loạt ưu đãi mức giá từ 30% - 70%, đa dạng các ngành hàng đến từ hơn 100 thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Starbucks, Fujifilm, Bosch, MAP Active, Pierre Cardin,… Theo ghi nhận, chỉ tính riêng dịp Black Friday, Thiso Mall đã đón hàng trăm nghìn lượt khách trên toàn hệ thống. Mới đây, trong dịp Giáng sinh, Thiso Mall thu hút nhiều khách hàng nhờ không gian trang trí mới lạ, lấy cảm hứng từ câu chuyện của robot Beso.Với chủ đề “Giáng sinh trên hành tinh Thei'a”, Thiso Mall Sala đưa khách hàng đến hành tinh quê hương của robot Beso đón Noel. Theo đó, không gian được trang hoàng theo chủ đề vũ trụ với các khối bảo thạch màu hologram bắt mắt, những cây thông làm từ các tiểu hành tinh, cầu lăng kính xuyên ngân hà… Điểm nhấn là cây thông khổng lồ đặt giữa quảng trường Beso, cao gần 7m, có thể phát sáng và xoay 360 độ. Bên cạnh đó, khu triển lãm Besoverse tại sảnh Thiso Mall Sala với 6 trạm không gian được dàn dựng công phu và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại đã mang đến cho khách hàng trải nghiệm đa giác quan về hành tinh Thei’a. Tại đây, khách tham quan cũng có thể biểu minh (manifest) mong ước và nhận những phần quà thú vị từ TTTM. Trong khi đó, Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích mang đến chủ đề “Cùng Beso mang Giáng sinh về nhà”, đưa khách tham quan bước vào khung cảnh Giáng sinh với ngôi nhà ấm áp của Beso. TTTM tái hiện không khí Giáng sinh với nhiều khu vực cho khách chụp ảnh như cây thông, lò sưởi, tất, sofa, hộp quà, xe kéo,... cùng con đường lễ hội đặc sắc. Ngoài ra, TTTM còn tổ chức chuỗi sự kiện mừng lễ Giáng sinh với nhiều hoạt động giải trí thú vị như trình diễn xiếc, thưởng thức âm nhạc, giao lưu cùng ông già Noel, đố vui nhận quà. Chuỗi sự kiện đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia, tạo nên không khí cuối năm đầy náo nhiệt tại các TTTM. Trước thềm năm mới 2025, Thiso Mall chuẩn bị sẵn sàng công tác phục vụ cho nhu cầu vui chơi mua sắm tăng cao của khách hàng. Với chủ đề “Tết ba miền – Xuân gắn kết” tại Thiso Mall Sala và “Chồi xuân nảy lộc” tại Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích, khách hàng sẽ được thưởng lãm không gian Tết cổ truyền của ba miền Bắc, Trung và Nam. Thiso Mall tái hiện lại không khí Tết với các tiểu cảnh hoa xuân quen thuộc, hình ảnh đồng tiền vàng, bao lì xì đỏ và hộp bánh mứt ngày Tết, kết hợp với linh vật của năm 2025, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du xuân độc đáo cho khách hàng. Để cập nhật thông tin thêm về các chương trình sắp tới, xem thêm tại Fanpage Thiso Mall Sala: https://www.facebook.com/thisomallsalavà fanpage Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích: https://www.facebook.com/thisomalltruongchinhphanhuyich . P.V