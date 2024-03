Hội đồng Anh vinh danh các quán quân Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2023–2024

Hội đồng Anh vừa công bố bốn quán quân của giải thưởng Study UK Alumni Awards 2023–24 Việt Nam trong buổi lễ trao giải diễn ra vào tối 1/3 tại Hà Nội.

Vượt qua gần 100 hồ sơ và gây ấn tượng với hội đồng giám khảo, bốn quán quân năm nay đã được lựa chọn để vinh danh tại bốn hạng mục giải thưởng: Khoa học và bền vững; Văn hóa và sáng tạo; Kinh doanh và đổi mới; Tác động xã hội.

Giải Khoa học và bền vững được trao cho PGS.TS. Lê Kim Phụng, cựu sinh viên (SV) trường University of Sheffield. Lê Kim Phụng hiện đang giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc hóa dầu (RPTC), kiêm Trưởng nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật Bền vững, Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMUT).

Tốt nghiệp Tiến sĩ Kỹ thuật Xử lý Hóa chất năm 2008, chị Phụng không ngừng mở rộng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện chất lượng môi trường. Các lĩnh vực nghiên cứu nổi bật của chị gồm năng lượng tái tạo, sinh khối, tinh chế, phục hồi sinh học. Những nỗ lực ấy đã giúp chị thu hút được nhiều tài trợ quốc tế đến từ Mỹ, Nhật, châu Á.

Lê Kim Phụng đã vinh dự trở thành nhà khoa học nữ duy nhất toàn châu Á nhận giải Sáng tạo Xuất sắc nhất (Best Innovation Awards) của Quỹ Hitachi 2022 với công trình Advanced Bio-based Aerogels from Agricultural Waste for Water Treatment – Chế tạo Vật liệu Tiên tiến Aerogel từ Chất thải Nông nghiệp để Xử lý nước. Giải thưởng này vinh danh nghiên cứu của chị và các cộng sự vì đã phát triển kỹ thuật sản xuất vật liệu cellulose aerogel tính năng cao từ nguồn phế phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất thân thiện với môi trường và khả thi về kinh tế.

Trong thời gian sắp tới, các phát minh của chị hứa hẹn tạo ra cách xử lý nước thải, sản xuất nhiên liệu sinh học thân thiện, góp phần phát triển bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Giải Văn hóa và sáng tạo được trao cho kiến trúc sư tài năng Nguyễn Phúc Minh, cựu sinh viên trường University of Bath và University of Gloucestershire.

Được định hình tư duy bởi hệ thống giáo dục chất lượng của Đại học Bath và University of Gloucestershire, KTS Nguyễn Phúc Minh đã khéo léo kết hợp triết lý tỉnh thức vào kiến trúc và đã tạo ra rất nhiều đột phá sáng tạo trong 10 năm làm việc tại Foster + Partners, London.

Trở về Việt Nam, anh từng tham gia vào rất nhiều dự án thiết kế lớn như: Nhà hát Thăng Long; quy hoạch tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm văn hóa St. Petersburg New Holland, Nga; Sân bay quốc tế Queen Alia, Jordan; Platinum Park Complex tại Kuala Lumpur, Malaysia, v.v. Những đóng góp quan trọng ấy đã đưa anh trở thành thành viên của Hiệp Hội Kiến trúc Hoàng Gia Anh.

Không dừng lại ở việc lan tỏa giá trị trong quá trình làm việc và sáng lập MPN + Partners, anh còn đóng góp rất nhiều cho các hoạt động chia sẻ kiến thức, khuyến khích giao lưu văn hóa và tăng cường trải nghiệm cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam, góp phần phát triển tinh thần sáng tạo và bền vững trong ngành kiến trúc.

Giải Kinh doanh và đổi mới được trao cho Nguyễn Thị Hải Thanh, cựu SV trường University of Huddersfield.

Hải Thanh là người đồng sáng lập APAC DAO - một trong những mạng lưới B2B lớn nhất tại châu Á dành cho hơn 2.000 doanh nghiệp blockchain với các hoạt động giáo dục và kết nối kinh doanh. Giữ cương vị Phó chủ tịch khu vực ASEAN của Global Impact Fintech Forum, với đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Thanh đã và đang nỗ lực hợp tác với các nhà lãnh đạo có tầm nhìn, ngân hàng trung ương và hiệp hội Fintech nhằm đẩy mạnh ứng dụng Fintech ở quy mô toàn cầu.

Trong thời gian sắp tới, Thanh sẽ giúp thành lập Tech Vietnam Advocates – local chapter của Tech London Advocates, liên minh các nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu có tiền thân tại Vương quốc Anh nhằm đẩy mạnh hợp tác công nghệ giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và thế giới. Hiện tại, chị Thanh cũng là Cố vấn danh dự của Phòng Thương mại Công nghiệp khối BRICS – Women Entrepreneurship Vertical, cùng với các lãnh đạo nữ toàn cầu tham gia truyền cảm hứng và hỗ trợ các doanh nhân nữ có tiềm năng.

Giải Tác động xã hội được trao cho Triệu Thị Thanh Trúc, cựu SV trường University of Manchester.

Đón nhận kết quả mắc căn bệnh ung thư quái ác khi tuổi đời mới đôi mươi, cô thạc sĩ ngành Dược tại Anh coi đó như điểm bắt đầu cho một hành trình sống tự tin hơn, tích cực hơn để không chỉ vực dậy chính mình, mà còn trở thành điểm tựa vững vàng cho người thân và cộng đồng chung cảnh ngộ. Ý chí kiên cường ấy đã đưa Thanh Trúc trở thành đại sứ của Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam.

Trúc đã chia sẻ câu chuyện của mình trên nhiều nền tảng truyền thông để nâng cao nhận thức về bệnh ung thư. 20.000 đô la Mỹ đã được quyên góp vào năm 2020 và đóng góp cho các thư viện tóc trên toàn quốc. Năm 2022, cô bắt đầu dự án của riêng mình Trookies - một dự án làm bánh thuần chay và đóng góp lợi nhuận vào các chương trình giáo dục ung thư. Cùng năm đó, cô đã tặng mái tóc của mình nuôi dưỡng ba năm sau hóa trị và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ khác.

Năm 2023, Trúc tự hào bước đi trên sàn diễn thời trang nhân dịp ra mắt Pinkmate, thương hiệu áo lót dành cho bệnh nhân ung thư vú. Tháng 10 năm ngoái, cô trở lại chạy 3km cùng 5.000 người ủng hộ khác tham gia Pinkrun, một sự kiện gây quỹ cho Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam.

Cô tin rằng việc học ở Vương quốc Anh đã có tác động lớn đến cuộc đời mình. Nuôi dưỡng tinh thần vững vàng cùng niềm tin vào tương lai, Trúc vẫn tiếp tục hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác, đồng thời, khuyến khích giới trẻ Việt Nam du học tại Vương quốc Anh.

Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, bà Donna McGowan chia sẻ ‘Các bạn cựu SV Vương quốc Anh là đại sứ cho giáo dục đại học Vương quốc Anh và đóng vai trò rất quan trọng trong kết nối giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia. Các bạn quán quân đạt Giải thưởng Study UK Alumni Awards của chúng tôi đều là những người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Các bạn đã sử dụng thành quả giáo dục và kinh nghiệm có được từ Vương quốc Anh để đạt nhiều thành công trong nghề nghiệp đã chọn, tạo tác động đến cộng đồng và thay đổi cuộc sống một cách tích cực’.

Tìm hiểu thêm về Giải thưởng Study UK Alumni Awards TẠI ĐÂY

Năm 2024 là năm thứ mười Hội đồng Anh tìm kiếm và vinh danh các thành tích xuất sắc của cựu du học sinh Vương quốc Anh trên toàn thế giới với giải thưởng Study UK Alumni Award và đây là năm thứ tư, cựu du học sinh Anh tại Việt Nam tham gia giải thưởng này. Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho giá trị của nền giáo dục đại học Vương quốc Anh, đồng thời nâng cao hình ảnh quốc tế cho các cựu sinh viên và các trường đại học họ từng theo học.