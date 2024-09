Học sinh mầm non, tiểu học Cao Bằng nghỉ học đến 15/9

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng có văn bản số 2065/GDĐT-VP ngày 10/9, về việc chủ động khắc phục hậu quả sau bão số 3 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, theo đó có lịch nghỉ học đối với các cấp bậc học trên địa bàn.

Theo đó, tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

Cụ thể: Cấp học mầm non, tiểu học nghỉ học đến hết ngày 15/9/2024. Các cấp học còn lại nghỉ học đến hết ngày 13/9/2024. Sau ngày cho phép nghỉ học, tùy theo tình hình thực tiễn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động dạy và học, trường hợp chưa thể tổ chức dạy học được thì báo cáo Giám đốc GD&ĐT.

Đối với các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy học từ ngày 11/9/2024: Nhất trí theo đề xuất của trưởng phòng GD&ĐT và hiệu trưởng nhà trường, gồm các trường phổ thông dân nội trú tỉnh, phổ thông dân nội trú: Thông Nông, Hà Quảng, Bảo Lạc, Thạch An, Bảo Lâm, Hoà An, Hạ Lang, Trường Cao đẳng Sư phạm (sinh viên năm 2 và năm 3). Tuy nhiên, lãnh đạo các đơn vị cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị tiếp tục cập nhật tình hình ảnh hưởng của mưa bão, khi có vấn đề phát sinh báo cáo Sở GDĐT Cao Bằng và cơ quan quản lý theo quy định.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 với hàng chục người chết, bị thương, mất tích. Bên cạnh đó tại các địa phương xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, trong đó có nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo và việc sạt lở đất đã và đang diễn biến rất phức tạp.