Học bổng SCG Sharing the Dream 2024: Ươm mầm thế hệ xanh cho tương lai

Từ ý tưởng đến hành động

Thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) - một lực lượng mạnh mẽ, nổi bật với tư duy tiến bộ và hành động cụ thể trong lĩnh vực môi trường và xã hội. Với nhận thức cao về biến đổi khí hậu và sự tích cực thúc đẩy các biện pháp bảo vệ môi trường, Gen Z ưu tiên lối sống bền vững, áp dụng các biện pháp giảm thiểu chất thải như sử dụng sản phẩm tái chế, hữu cơ, hạn chế tiêu thụ nhựa và ưu tiên các sản phẩm, thương hiệu thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, các bạn trẻ gen Z còn quan tâm đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng xanh khác. Thông qua mạng xã hội, Gen Z tích cực chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động về các vấn đề môi trường. Chính nhờ những hoạt động này, họ được ví như "thế hệ xanh."

Trước xu hướng này, chương trình học bổng SCG Sharing the Dream đã phát triển, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, mà còn mang đến cho sinh viên những hoạt động đa dạng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng quan trọng liên quan đến ESG (Môi trường, Xã hội, và Quản trị). Cách tiếp cận toàn diện này giúp sinh viên phát triển tư duy ESG, từ đó khai thác tiềm năng cá nhân. Qua việc đầu tư vào giáo dục với nhiều hoạt động thực hành thiết thực, SCG đang nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo mới, sẵn sàng thúc đẩy phát triển bền vững cho Việt Nam và định hình một tương lai có trách nhiệm.

Nguyễn Thái Vinh, sinh viên Trường Đại học An Giang, được nhận học bổng SCG Sharing the Dream 2023, đã có cơ hội tham gia trải nghiệm ESG Camping 2024 tại Cần Giờ. Vinh chia sẻ cảm nhận tích cực về các hoạt động teambuilding, giúp rèn luyện tinh thần đoàn kết và phát triển kỹ năng làm việc nhóm. Đặc biệt, Vinh ấn tượng với chương trình nhặt rác và xử lý rác thải hữu cơ bằng enzyme tại bãi biển Cần Giờ, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ. Vinh hy vọng các hoạt động này sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thiện nguyện và bảo vệ môi trường đến thanh niên TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình còn tổ chức các chuyến tham quan nhà máy tại Vĩnh Phúc và Long An – nơi các bạn trẻ được chứng kiến tận mắt những giải pháp xanh mà SCG đang áp dụng trong sản xuất. Những trải nghiệm này giúp các sinh viên có cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò của công dân có trách nhiệm, đóng góp vào sự bền vững của đất nước.

Học bổng SCG Sharing the Dream - Nền tảng vững chắc

Thông qua các buổi đào tạo, tham quan nhà máy và hoạt động ngoại khóa, các sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để biến ý tưởng thành hiện thực. Môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp tại SCG cũng tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển.

Nguyễn Duy Khang, đang học năm cuối ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tại Trường Đại học Cần Thơ, và là sinh viên nhận học bổng SCG Sharing the Dream năm 2023, đã cùng nhóm B-Wings xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi ESG Ambassador ASEAN 2024 với dự án thiết bị hỗ trợ người khiếm thị. Khang chia sẻ: “SCG đã truyền cảm hứng rất lớn cho em về ESG, giúp khơi nguồn và phát triển ý tưởng dự án của nhóm. Các buổi tập huấn cung cấp nền tảng vững chắc về khái niệm ESG, trách nhiệm xã hội và ứng dụng thực tế. Những chuyến tham quan nhà máy cũng minh chứng cho các hoạt động bền vững và thân thiện với môi trường."

Ngoài ra, ESG Camping đã mang lại cơ hội quý giá cho sinh viên hợp tác, sáng tạo dự án và tiếp xúc với các chuyên gia trong lĩnh vực để nhận được góp ý thiết thực. Khang nhấn mạnh: "Sự hỗ trợ từ các chuyên gia đã truyền động lực cho em, cho thấy cách doanh nghiệp có thể thúc đẩy thay đổi tích cực trong xã hội."

Hai dự án chiến thắng tại cuộc thi ESG Ambassador 2024 gồm "Thiết bị cảnh báo chướng ngại vật cho người khiếm thị" của đội B-Wings và "Enzym từ rác hữu cơ" của đội Garbage Enzyme là minh chứng rõ nét cho khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ Việt Nam. Cả hai đội đã được tài trợ để triển khai dự án và nhận danh hiệu Đại sứ ESG trong khu vực ASEAN và trình bày ý tưởng tại Hội nghị chuyên đề ESG ở Thái Lan, mở ra cơ hội đưa giải pháp sáng tạo của Việt Nam ra quốc tế và tham gia các thảo luận về thách thức ESG trong khu vực.

Việc các đại diện Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi Đại sứ ESG là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường. Các dự án của họ không chỉ đầy sáng tạo mà còn có tính khả thi cao, phù hợp để được nhân rộng và áp dụng vào thực tế.

Chương trình học bổng SCG Sharing the Dream đã và đang đóng góp tích cực vào việc xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng. Qua câu chuyện của những người trẻ trưởng thành từ cái nôi học bổng này, chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục và tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát triển toàn diện. Với hơn 17 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, học bổng SCG Sharing the Dream đã trao 5.600 suất học bổng, tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng. Để biết thêm chi tiết về chương trình học bổng SCG Sharing the Dream 2024, vui lòng truy cập trang web https://scg.sac.vn/.