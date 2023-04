Hoàng tử William âm thầm nhận khoản tiền lớn từ vụ kiện báo của tỷ phú Rupert Murdoch

TPO - Hoàng tử William nhận được “một khoản tiền rất lớn” sau khi kiện báo thuộc sở hữu của tỷ phú Rupert Murdoch, AP dẫn tài liệu của toà án đưa tin.

Hoàng tử Harry hiện đang kiện News Group Newspapers (NGN), hãng sở hữu các báo The Sun và News of the World (đã giải thể), cáo buộc các báo này thu thập thông tin trái phép.

NGN của tỷ phú Murdoch cho rằng cần loại đơn kiện của Hoàng tử Harry vì được nộp quá muộn, nhưng nhóm pháp lý của Harry cho rằng anh không thể nộp đơn sớm hơn vì thoả thuận bí mật trước đó mà Nữ hoàng Elizabeth dàn xếp, để những báo này phải giải quyết lặng lẽ và xin lỗi.

Khi nói về thoả thuận bí mật, các luật sư của Harry cũng tiết lộ thoả thuận giữa Hoàng tử William với NGN về vụ kiện nghe lén điện thoại, kết quả là Hoàng tử William nhận được một khoản tiền lớn vào năm 2020, nhưng không rõ bao nhiêu, AP đưa tin.

NGN từ chối bình luận việc Hoàng tử William có nhận được một khoản tiền lớn để dàn xếp vụ kiện hay không. Tuy nhiên, phát ngôn viên của công ty nói trong thông cáo gửi đến Insider: “Năm 2012, lời xin lỗi đã được gửi đến những người kiện News of the World về việc nghe lén. Sau đó, NGN đã chi trả những thiệt hại tài chính cho những người cáo buộc”.

Bình Giang