Hoa hậu lan tỏa điều tốt đẹp

TP - Để được đội vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 (Miss Grand International), với Nguyễn Thúc Thùy Tiên là cả một hành trình không hề dễ dàng. Cô đã chinh phục mọi người bằng một tấm lòng nhân ái và bản lĩnh dám vượt lên số phận.

Nhận danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bước đầu có bệ phóng lý tưởng. Cơ hội đại diện Việt Nam thi Miss International thay Á hậu Thúy An cuối năm 2018 cũng là duyên may hiếm có. Nhưng may mắn chưa mỉm cười với Thùy Tiên. Thành công đâu thể dễ dàng đến thế, Thùy Tiên tự rút ra những bài học đáng giá. Cho tới giây phút đội vương miện đầy thuyết phục ở Miss Grand International 2021, Thùy Tiên có thể nhẹ nhõm đón nhận trái ngọt đến từ sự nỗ lực không mệt mỏi.

Là cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ sớm tự lập từ nhỏ-do tuổi thơ thiếu thốn tình thương của ba mẹ, phải sống cùng bà cô - Thùy Tiên không giấu giếm sự va vấp, thiếu sót trong hành trình trưởng thành, có lúc cô từng rơi xuống vực thẳm của cô đơn và tuyệt vọng. Thế nhưng Thùy Tiên biết rèn giũa bản thân cả ở việc chăm chút nhan sắc cũng như sự vun vén, bồi đắp bản lĩnh sống tích cực.

Hỏi Thùy Tiên điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống, cô nói ngay chính là “thái độ sống tích cực, cách đối nhân xử thế”. “Dù mọi thứ có tệ đến thế nào Tiên cũng luôn nhìn về hướng tích cực nhất. Mọi thứ ta nhận được hôm nay đều xuất phát từ những gì mình đã làm. Phật dạy gieo nhân nào gặt quả ấy. Tiên được nghe giảng về Phật pháp từ nhỏ. Đạo Phật luôn hướng con người đến những điều nhân ái. Thế nhưng Tiên nghĩ rằng quyết định ở tự thân, hành động xuất phát từ phương châm sống và bản lĩnh của mỗi người”, Thùy Tiên nói.

Cô cắt nghĩa rất giản dị về con đường làm điều thiện như thế. Danh hiệu Người đẹp Nhân ái hay Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 không phải nguyên nhân để Tiên thể hiện sự nhân ái, mà là động lực để lan tỏa những điều tốt đẹp hơn trong đời sống. Làm từ thiện không phải là gánh nặng, trong mắt Thùy Tiên là lẽ sống tự nhiên.

Đăng quang ngôi hậu khiến cuộc sống của Tiên thêm bận rộn, thêm trách nhiệm. Thêm việc lọt Top 20 Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 có áp lực hơn? Tiên cười: “Đó là niềm vinh hạnh mà Tiên cảm thấy tự hào hơn là lo ngại về những áp lực. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng những cố gắng, nỗ lực và cả những thành tích mà Tiên đạt được trong năm 2021. Những gương mặt còn lại trong Top 20 đề cử đều xứng đáng, đều là những cái tên nổi trội đến từ những lĩnh vực khác nhau. Qua đó mới thấy rằng đất nước chúng ta có rất nhiều nhân tài, những đóng góp của các bạn trẻ đã giúp cho Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, vươn tầm quốc tế”.

Thiếu đi áp lực khó có được sự hoàn thiện và thành công, nhưng không để áp lực cuốn mình vào vòng xoáy mới là thành công thực sự. Thùy Tiên tâm niệm, nếu luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, e rằng không thể nào có được một cuộc sống thỏa mãn như chúng ta mong muốn.

“Thay vì chạy đua với áp lực do người khác tạo ra thì mình hãy làm chủ cuộc sống, tự mình đặt ra những mục tiêu cho bản thân trong cuộc sống, trong công việc để chúng ta có trách nhiệm hơn với nó. Thay vì nghĩ đến hàng trăm hướng thất bại khiến mình nản chí, hãy nghĩ đến thành công duy nhất mà chúng ta có thể gặt hái được sau khi vượt qua. Khi đó bạn sẽ không còn cảm giác bị ràng buộc hay bị đè nặng bởi áp lực nữa”, Tiên chia sẻ.

Trở về từ Thái Lan với vương miện danh giá, Thùy Tiên tiếp tục sứ mệnh lan tỏa điều tốt đẹp. Cô đã có những chuyến trao tặng quà, nhận bảo trợ cho một số trẻ em mồ côi trong đại dịch cho tới năm 18 tuổi, hỗ trợ vốn cho một số phụ nữ TPHCM khó khăn làm kinh tế... Hành trình ấy sẽ được nối dài sau khi cô quay về Thái Lan tiếp tục trách nhiệm của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

“Không chỉ quay lại Thái Lan mà Tiên còn bay đến nhiều quốc gia khác như Peru, Colombia, Ecuador… để tiếp tục hành trình của một Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tiên luôn muốn lan tỏa thông điệp hòa bình trong cả lời nói và hành động. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 2 tháng nên Tiên phải chuẩn bị sức khỏe lẫn tinh thần thật thoải mái để đón nhận những công việc sắp tới”, Thùy Tiên tiết lộ.

Nằm trong Top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, người đẹp sinh năm 1998 hiện theo học ở ĐH Hoa Sen. Thùy Tiên là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang tại Miss Grand International-cuộc thi sắc đẹp lớn thứ sáu thế giới với mục tiêu chấm dứt chiến tranh và bạo lực, nâng cao nhân quyền. Thùy Tiên đóng góp tích cực vào quảng bá văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới.