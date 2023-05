Hoa hậu Hoàn vũ hoá trang thành UFO khi thi The Masked Singer Mỹ

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo xuất hiện với tạo hình người ngoài hành tinh khi tham gia chương trình The Masked Singer Mỹ.

Ngày 5/5, tập 12 của mùa 9 chương trình The Masked Singer Mỹ được phát sóng đã thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp khi có sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo.

Trong chương trình, Olivia Culpo hóa trang thành người ngoài hành tinh và trình diễn ca khúc Tears Dry On Their Own của nữ ca sĩ quá cố Amy Winehouse.

Hình ảnh của Olivia Culpo trong chương trình nhận được sự chú ý của khán giả. Màn hóa trang cầu kỳ của cô được khen ngợi và phù hợp với chủ đề tập thi.

Giọng hát cựu Hoa hậu Hoàn vũ cũng khiến nhiều khán giả và giám khảo chương trình bất ngờ. Tuy không quá xuất sắc, với chất giọng trầm đặc trưng cùng cách biểu diễn tự nhiên, Olivia vẫn ghi điểm với khán giả. Cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trường quay.

Tuy vậy, màn trình diễn của Olivia Culpo vẫn không đủ sức giúp cô vượt qua các đối thủ đáng gờm khác để vào vòng bán kết.

Olivia Culpo sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Mỹ và sau đó là Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Chỉ cao hơn 1,6 m nhưng Olivia có số đo ba vòng ấn tượng 86-61-89 cm. Cô là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên sau đó, người đẹp vẫn thành công với vai trò người mẫu.

Olivia Culpo ghi dấu ấn trong sự nghiệp làm mẫu khi liên tục được xuất hiện trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated (SI) Swimsuit. Olivia lần đầu xuất hiện trên SI Swimsuit vào năm 2018. Năm 2020, cô vinh dự là một trong 3 gương mặt trang bìa của tạp chí áo tắm danh tiếng này, bên cạnh hai nàng mẫu Kate Bock, Jasmine Sanders.

Không chỉ thành danh trong nghiệp mẫu, cô đa tài còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực và đều thành công như MC, diễn viên và kinh doanh. Cô sở hữu thương hiệu thời trang Culpos x INC, hợp tác với chị gái Aurora và em gái Sophia.

Olivia cũng từng nhiều lần được làm MC dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Lần gần đây nhất, cô là một trong hai người dẫn chương trình đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 cùng với MC gốc Việt Jeannie Mai.

Năm 2020, Olivia được tạp chí Maxim bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới. Olivia Culpo từng hẹn hò nhiều ngôi sao như Nick Jonas, cầu thủ bóng bầu dục Danny Amendola...

Hồi tháng 4, Olivia Culpo cho biết cô được bạn trai Christian McCaffrey cầu hôn sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi từng công khai chuyện tình cảm đúng dịp lễ tình nhân 2020.