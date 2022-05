Hoa hậu giản dị nhất showbiz, nghỉ lễ về quê làm nông dân

TPO - Trong khi người người, nhà nhà đổ xô đi nghỉ, check in ở những khu nghỉ dưỡng sang chảnh thì “Hoa hậu giản dị nhất showbiz” lại chọn cách về quê làm nông dân. Đây chưa phải là kỳ nghỉ “lam lũ” nhất của cô, trước đó, người đẹp này còn nổi tiếng trên mạng xã hội vì sau khi đăng quang vẫn vui vẻ giúp dân... chăn bò.

Cô gái đặc biệt ấy là H’Hen Niê. Để “tự thưởng” cho mình sau quãng thời gian phải làm bù vì COVID-19, Hen chọn về quê để nghỉ lễ, mỗi ngày bận rộn với công việc nương rẫy như bao người ở buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Hơn một lần, Hoa hậu chia sẻ, cô thích về thăm quê vì cảm thấy được tự do, thoải mái, sống đúng với con người của mình. Đó cũng là lý do dù hiện tại thu nhập của H'Hen Niê khá ổn định và lo được cho gia đình, nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra phô trương mà vẫn duy trì cuộc sống bình dị như bao người khác. Đây cũng là nguồn gốc của biệt danh “Hoa hậu giản dị nhất showbiz" mà khán giả dành cho Hen.

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê liên tục cập nhật các hoạt động ở quê nhà trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Cô tỏ ra vô cùng thích thú với những công việc thường ngày khi không phải diện "váy áo lụa là", thay vào đó là những trang phục đơn giản, thậm chí chỉ là những bộ đồ giá chỉ vài chục ngàn đồng, thoải mái đi hái chôm chôm vàng, hái mít... và trò chuyện vui vẻ bằng tiếng Ê đê với bà con trong bản.

"Ngày xưa đã thế và bây giờ vẫn thoải mái như vậy. Tôi không thích gò mình để trở thành một người lúc nào cũng phải lộng lẫy trong váy áo đắt tiền. Và tôi tin khán giả vẫn thích tôi là H'Hen Niê giản dị, mộc mạc hơn", H'Hen Niê tâm sự.

Đây không phải lần đầu người hâm mộ được chứng kiến Hoa hậu trong hình ảnh một "cô gái thôn quê", hồi tháng hai, cư dân mạng đã thi nhau chia sẻ đoạn clip chăn bò của Hen khi đang tham gia buổi tình nguyện tại bản Vịn - Thường Xuân - Thanh Hoá. Khi đang vui vẻ dắt bò trong bộ trang phục không thể giản dị hơn, Hen bỗng được người dân trong vùng nhận ra và ngỏ lời mời ở lại chơi. Cô vui vẻ gửi lời chào đến mọi người và không quên hài hước đáp lại: "Dạ em đang đi chăn bò, bữa nào em ghé chơi".

Từ khi đăng quang, Hen đã giữ đúng lời hứa của mình, luôn ưu tiên những dự án nhân ái ở những thôn làng xa xôi, nghèo khó, dành 70% số tiền thưởng của mình cho công tác tình nguyện và trao học bổng cho học sinh nghèo.

Hoa hậu Hoàn vũ 2017 cho rằng cuộc đời cô gói ghém ở hai từ "giản đơn". Tất cả những gì cô đạt được là sự nỗ lực và lòng chân thành. Người đẹp từng chia sẻ: "Xin chào, mình là H’Hen Niê. Mọi người hay gọi mình là Hen. Hen là người Ê-đê. Nếu Hen chấp nhận lấy chồng năm 14 tuổi thì Hen sẽ không có cơ hội đi học cao hơn (theo tập tục và truyền thống tại địa phương đa phần những người bằng tuổi cô đều đã phải lập gia đình. Thế nhưng với tư tưởng tiến bộ cô quyết định “học đến nơi đến chốn” và tin rằng chỉ có học mới giúp gia đình và bản thân mình thoát khỏi cái nghèo). Hen sẽ không trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Càng không có cơ hội trở thành top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Hen đã không ngừng nỗ lực."

H'Hen Niê sở hữu làn da nâu và mái tóc ngắn, chiều cao 1m75 với các số đo 83-58-90. Cô từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Cô là hoa hậu đầu tiên có mái tóc ngắn trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam.

Ngày 17/12/2018, H'Hen Niê khiến hàng triệu người hâm mộ tự hào khi lọt vào top 5 Miss Universe 2018. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế lớn này sau hơn 10 năm cử thí sinh thi đấu.

Ngày 28/1 H'Hen Niê giành chiến thắng giải thưởng Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian sau khoảng 1 tháng bình chọn. H'Hen Niê đã chính thức vượt mặt 112 gương mặt nổi bật được xuất thân từ 5 cuộc thi lớn là Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Trái đất để vươn lên vị trí số 1.

Tuy không dành được ngôi vị cao nhất nhưng H’Hen lại trở thành một trong những cái tên được khán giả chú ý và yêu mến nhiều nhất trong Miss Universe. Đồng thời câu chuyện về cuộc hành trình chinh phục Top 5 Miss Universe của cô gái nghèo được báo chí quốc tế hết lời khen ngợi. Một trong những phát biểu nổi tiếng nhất của H’Hen Niê được truyền thông thế giới chú ý là: “From nothing, here I am. I can do it so you can do it!" (Từ hư vô, nay tôi có mặt tại đây. Tôi có thể làm được, thì bạn cũng có thể làm được).

Tất nhiên, phía sau thành công là những góc khuất mà không phải ai cũng biết. Khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, H’Hen Niê đã dồn hết tất cả số tiền dành dụm để đi thi nhưng vẫn không đủ. Cô phải chạy vạy khắp nơi mới được 4 triệu để tiếp tục hành trình của mình. Cuối cùng, thành công cũng mỉm cười với cô. Kể từ khi mang danh hoa hậu, H’Hen Niê luôn được công chúng đánh giá cao nhờ khả năng truyền cảm hứng mãnh liệt tới cộng đồng.