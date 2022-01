HLV Mano Polking: 'Thái League hơn V-League'

TPO - HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan cho rằng sau những trải nghiệm từng có tại Thai League và V-League, ông đánh giá giải VĐQG của Thái Lan cao hơn.

Mano Polking, huấn luyện viên ĐT Thái Lan, đã trả lời phỏng vấn sau trận hòa Indonesia với tỷ số 2-2. Nhìn chung thì với kết quả thắng 4-0 ở lượt đi, trận lượt về không còn nhiều điều đáng nói.

Thay vào đó, nhà cầm quân này một lần nữa nhấn mạnh rằng để bóng đá Đông Nam Á vươn tầm, chắc chắn các cầu thủ tốt nhất khu vực phải xuất ngoại, như những gì Chanathip hay Bunmathan đã làm.

Ông cũng mang Thai League và V-League ra so sánh để truyền tải tốt hơn thông điệp của mình: “Tôi đã làm việc ở cả hai nơi là Thai League và V-League. Cả hai đều gặp phải những vấn đề giống nhau với các CLB. Không muốn so sánh nhưng so với Thai League, V-League vẫn cần phát triển hơn nhiều.

Giải VĐQG Thái Lan đã sản sinh ra một cầu thủ tuyệt vời như Chanathip. Phong độ của Chanathip hôm nay chính là kết quả của cả quá trình anh ấy chơi bóng ở J.League".

Qua đây, cựu HLV của CLB TP. Hồ Chí Minh cũng gợi ý rằng Quang Hải nên ra đi để nâng tầm bản thân: “Về phía Nguyễn Quang Hải, cậu ấy là cầu thủ của V-League. Và cậu ấy chưa xuất ngoại.

Điều tôi muốn nói là các cầu thủ phải ra nước ngoài để cải thiện khả năng của mình. Còn các giải VĐQG như V-League, Thai League, họ cũng phải ý thức được vai trò phát triển của mình để phục vụ ĐTQG”, Polking chốt lại.

Điều vị HLV của tuyển Thái Lan nói là hoàn toàn có cơ sở. 4 cầu thủ ghi bàn tốt nhất giải đấu năm nay đều đã và đang chơi bóng ở các giải VĐQG mạnh. Chanathip từ lâu đã là một ngôi sao tại J.League, Safawi Rasid thì từng có nhiều tháng rèn luyện tại CLB Portimonense ở giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Dangda và Maranon đã quá quen thuộc với môi trường bóng đá đỉnh cao tại Tây Ban Nha. Dangda từng sang Atletico Madrid còn Maranon là một sản phẩm của lò đào tạo Real Betis.

Tại AFF Cup 2020, Việt Nam là một trong 3 đội tuyển hiếm hoi không có cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài cùng với Timor Leste, Campuchia. Liệu sau giải đấu này, sẽ có một thay đổi nào đó với đội bóng của HLV Park Hang-seo?