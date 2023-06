HLV Hong Kong (Trung Quốc): 'Chúng tôi chịu áp lực trước Việt Nam'

TPO - Một cán bộ CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên đường 494 đoạn qua huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

TPO - Chiều 14/6, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) phá án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Làm nhục người khác” và “Cưỡng đoạt tài sản”.