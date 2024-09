HLV đội tuyển Nga: 'Việt Nam không mạnh, nhưng là đội bóng tốt'

TPO - Sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, HLV Valeri Karpin đã có những lời nhận xét thẳng thắn về đội quân của HLV Kim Sang-sik.

Đánh giá về trận đấu, HLV Valery Karpin cho rằng ĐT Nga đã có màn trình diễn tốt, đặc biệt trong bối cảnh khá đặc biệt.

"Chúng tôi có một chuyến bay dài và các cầu thủ chưa thích nghi được điều kiện thời tiết nóng. Đội của tôi chơi phòng ngự khi nhập cuộc, sau đó đẩy nhanh và có kết quả tốt", ông nói, "Nếu trận đấu diễn ra ở Nga, với thời tiết và sân bãi lý tưởng, dĩ nhiên tôi sẽ không hài lòng. Nhưng tại đây, dù bỏ lỡ nhiều cơ hội và chỉ ghi được 3 bàn, nhưng tôi vẫn đánh giá cao cố gắng của các cầu thủ".

Bên cạnh đó, HLV Karpin cũng vui vì không có cầu thủ nào chấn thương. Như ông lo ngại từ trước, các tuyển thủ Nga không có thể trạng tốt nhất bởi vẫn đang chơi ở giải Ngoại hạng Nga, đồng thời phải di chuyển dài tới một nơi có khí hậu khác biệt.

"Trong trận tôi có sự điều chỉnh ở vị trí thủ môn dựa trên đề xuất của chính họ bởi thể lực không đảm bảo", HLV Karpin lý giải quyết định thay thế người gác đền vào giữa trận đấu.

Về đội quân của HLV Kim Sang-sik, chiến lược gia 55 tuổi nhận xét "trình độ của ĐT Việt Nam không phải đội bóng mạnh nếu so sánh với châu Âu". "Tuy nhiên trận đấu hôm nay Việt Nam vẫn có thể tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi dù thể lực chưa vượt trội. Tôi nghĩ rằng đây là đội bóng tốt".

Cũng theo HLV Karpin, bàn thứ hai (do lỗi của thủ môn Văn Lâm) không mang tính bước ngoặt. Ông cũng không cho rằng Văn Lâm đáng bị chỉ trích bởi bàn thua đó. "Trên sân không có gì là hoàn hảo và có nhiều tình huống có thể xảy ra", HLV tuyển Nga chia sẻ, "Ở tình huống đó, lỗi không hẳn do thủ môn mà có thể do hậu vệ (chuyền về bất ngờ)".