Hình ảnh thông xe cầu vượt thép đầu tiên ở Bình Dương

TPO - Sau gần 1 năm thi công, cầu vượt thép đầu tiên ở Bình Dương đã cho thông xe. Cầu vượt được xây dựng tại ngã tư ĐT743 và ĐT743B, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Sau khi cầu vượt cho thông xe, cảnh ùn ứ phương tiện tại khu vực sẽ không còn.

Cầu vượt thép được xây dựng tại ngã tư 550 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC làm chủ đầu tư. Vị trí cầu vượt đặt trên đường ĐT743 là điểm giao giữa đường ĐT743 và đường ĐT743B thuộc địa bàn TP Thuận An và TP Dĩ An.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2030, Bình Dương có phương án mua lại một số trạm thu phí; tính toán xây dựng thêm một số cầu vượt thép, hầm chui tại các nút giao (Ngã tư Chợ Đình, Ngã năm Phước Kiến, ...) để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.