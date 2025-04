Hieuthuhai khiến khán giả 'việt vị'

TPO - Với MV "Nước mắt cá sấu", Hieuthuhai khiến số đông khán giả "việt vị" khi anh lựa chọn màu sắc âm nhạc khác hẳn so với sở trường. Từ đây, cuộc tranh luận về chất lượng của sản phẩm bùng nổ mạng xã hội.

Những sản phẩm âm nhạc của Hieuthuhai đang là điều khó đoán trên thị trường. Nam rapper đã xoay vòng liên tục cho các ca khúc mang màu sắc Rn'B, Rap, thậm chí là rap diss (công kích). Với Nước mắt cá sấu, Hieuthuhai bất ngờ chọn type beat Rn'B/Soul, với nhiều chất liệu đặc trưng của những bản hit đình đám một thời của US-UK thập niên 90.

Một bộ phận khán giả nhận định Hieuthuhai làm một điều đã quá cũ kỹ. Nhóm khán giả còn lại cho rằng nam rapper khiến người nghe hoài niệm về một thời hoàng kim của các boyband trên làng nhạc thế giới. Khi tranh luận nổ ra, MV Nước mắt cá sấu càng dễ thu hút người xem. Với tốc độ tăng tiến view hiện tại. MV này đã ngay lập tức hiện diện ở top 3 danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Lựa chọn táo bạo

Âm nhạc của Nước mắt cá sấu làm liên tưởng ngay lập tức đến It's Gonna Be Me của boyband huyền thoại *NSYNC. Với thị trường nhạc Việt, các khán giả, đặc biệt là khán giả 8X, 9X đời đầu sẽ phải dừng lại vài giây để ngẫm, phải chăng họ đã nghe ở đâu đó màu nhạc này từ hơn chục năm trước.

Có khán giả nhận định: "Nghe na ná nhạc Lương Bằng Quang ngày xưa". Một khán giả khác đặt câu hỏi: "Sao cách hát nghe giống Phạm Trưởng và nhóm Vboys những năm 2007?".

Từ cách triển khai bố cục và giai điệu, cho đến phần phối khí của producer Kewtiie, ý đồ tái hiện màu nhạc từng gây sốt ở thập niên 1990 của Hieuthuhai đã rõ. Ê-kíp của nam rapper thổi làn gió tươi mới vào sản phẩm trong cách đi giai điệu ở verse 2 và mixing giọng hát theo xu thế hiện đại.

Từ đây, sản phẩm mới của Hieuthuhai trội lên ở các yếu tố tạo cảm xúc quen thuộc cho người nghe và có tính bắt tai. Còn để bàn về tính đột phá, Nước mắt cá sấu khó đáp ứng. Thực tế là với một rapper như Hieuthuhai, khi phải đặt bút viết giai điệu của một ca khúc Rn'B/Soul và hát nhiều hơn rap, anh đã tự đưa mình khỏi vùng an toàn.

Ở Nước mắt cá sấu, Hieuthuhai cho thấy tiến bộ về giọng hát nhưng cách sáng tác chưa có gì đặc biệt so với các sản phẩm trước đó. Khi viết ra ca từ rap, Hieuthuhai thỏa sức đặt ý đồ khi không bị gò bó về số lượng từ. Nhưng khi sáng tác một ca khúc, nam rapper phải tối ưu ca từ vào giai điệu, đặt đúng khuôn nhịp, do đó cần sự sắc sảo. Sáng tác mới nhất của Hieuthuhai vẫn chỉ dừng ở mức độ chấp nhận được.

Qua hàng thập niên, âm nhạc thế giới có tính chất xoay vòng xu thế. Ở làng nhạc US-UK, The Weednd từng thành công vang dội khi xoay ngược thời gian, đưa Synth-pop, Synth-wave sống lại, đồng thời phủ vào đó một số chất liệu mới để khiến khán giả hứng thú trở lại.

Hieuthuhai và producer Kewtiie cũng có tham vọng lật ngược cục diện để đưa âm nhạc của Vpop những năm 2006, 2007 sống lại. Từ nước đi của Hieuthuhai, ranh giới giữa chuyện làm sống lại âm nhạc một thời hay cố đào bới chất liệu đã quá cũ, rất mong manh. Điều đó đang tương ứng việc có người khen, kẻ chê Hieuthuhai.

Trong vài giờ đầu lên sóng, Hieuthuhai tạo sức hút khủng khiếp, không kém cạnh những cơn sốt âm nhạc từ đầu năm như Dù cho tận thế (Erik), Bắc Bling (Hòa Minzy) và Sự nghiệp chướng (Pháo). Với lượng fan đông đảo của Hieuthuhai, không bất ngờ khi MV Nước mắt cá sấu có bước chạy đà mạnh mẽ. Điều quan trọng với Hieuthuhai là sức bền để vượt qua được cơn sốt Bắc Bling.

Lựa chọn của Hieuthuhai

Ngay lúc này, Hieuthuhai đã khẳng định vị thế của ngôi sao âm nhạc hàng đầu thị trường Việt Nam. Nam rapper có nhiều sản phẩm oanh tạc danh sách âm nhạc thịnh hành. Anh hiện là nghệ sĩ Việt có thành tích nhạc số tốt nhất thị trường. Và về mặt hình ảnh, Hieuthuhai cũng tạo sức hút gần như ngang ngửa Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, Hieuthuhai cũng là cái tên chịu định kiến bậc nhất thị trường Việt vì 2 lý do chính. Một là Hieuthuhai xuất thân là một rapper nhưng không được lòng giới rap. Tiếp nữa, sự chỉ trích nhắm vào Hieuthuhai đến từ việc anh tham gia nhiều game show, đặc biệt là các chương trình nằm ngoài khuôn khổ âm nhạc.

Khi cảm xúc tiêu cực dồn đến đỉnh điểm, Hieuthuhai bung ra như một chiếc lò xo ở 2 bản nhạc Giờ thì ai cười và Trình. Nam rapper đã diss anti fan, ẩn ý đá xoáy các đồng nghiệp rapper định kiến về anh. Với riêng sản phẩm Trình, thông điệp của Hieuthuhai đã rõ ràng, đó là anh đang làm nhạc vì khát vọng thành công của bản thân, thay vì chạy theo những thứ hữu danh vô thực như "trình" hay "real rap" (một rapper chất đúng nghĩa).

Sản phẩm Nước mắt cá sấu một lần nữa cho thấy tham vọng của Hieuthuhai. Nam rapper đang thử nghiệm rất nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, có mới, có cũ, để định hình chỗ đứng thật sự trên thị trường. Rap vẫn là sở trường lớn nhất của Hieuthuhai. Song, nam rapper giờ chỉ xem rap là yếu tố nền tảng để dọn đường cho những tham vọng lớn hơn.

Đến lúc này, lựa chọn của Hieuthuhai hoàn toàn đúng theo nguyện vọng cá nhân. Rõ ràng khi chuyển hướng kết hợp hát và rap, sau đó hát nhiều hơn rap, Hieuthuhai gặt hái thành công vượt bậc. Giờ đây, điều Hieuthuhai phải làm là tạo bước ngoặt cho chính mình để thoát hoàn toàn khỏi danh xưng rapper, thay bằng một rapper/ca sĩ đúng nghĩa.

Cách tốt nhất để Hieuthuhai khiến khán giả thay đổi định kiến về mình là làm ra những điều mang đậm dấu ấn cá nhân. MV Nước mắt cá sấu liệu có giúp Hieuthuhai đạt được mục đích đó?