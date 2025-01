Hiện trường và thông tin mới nhất vụ cháy công ty gỗ ở Bình Dương

TPO - Công ty gỗ này đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 92 ngày 19/4/2024 của Công an TP. Thuận An.

Chiều 20/1, thông tin từ đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào lúc 11h46 trưa, công an nhận được tin báo cháy tại khu vực nhà xưởng ở phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An) nên nhanh chóng phân công lực lượng đến hiện trường.

Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng 75 cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy lực lượng chữa cháy. Đến 14h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Cơ quan công an cho hay, hiện trường vụ cháy là nhà xưởng của Công ty TNHH Huy Cường đang cho Công ty TNHH Hào Phong 1 thuê lại để hoạt động.

Cơ sở này do Công an TP. Thuận An quản lý, đã bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 92 ngày 19/4/2024 của Công an TP. Thuận An.

Diện tích cháy ước tính khoảng 800 m2, chất cháy chủ yếu là mút xốp, gỗ, giấy bao bì, keo,... Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Chiều cùng ngày, một bãi phế liệu trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cũng xảy ra hỏa hoạn. Hiện trường vụ cháy gần kho xe máy. Nhiều người đã hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn để phòng cháy lan.