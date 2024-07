Hệ thống Anh ngữ Res tổng kết chương trình trại hè “Triệu phú tương lai 2024”

Ngày 28/7, tại TPHCM Hệ thống Anh ngữ Res đã tổng kết chương trình trại hè “triệu phú tương lai 2024” hàng trăm em nhỏ, và phụ huynh từ nhiều tỉnh thành đã đến tham dự. Tại sân khấu lớn của nhà hát Quân Đội, các em nhỏ của chương trình trại hè đã tự tin thể hiện nhiều tiết mục âm nhạc tiếng Anh khác nhau.

Trại hè RES “triệu phú tương lai” năm nay được truyền cảm hứng từ chương trình "Bí mật triệu phú” được Tỷ Phú Warren Buffett - một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới xây dựng. Warren Buffet cho rằng, lý do để ông trở nên giàu có là do ông được tiếp xúc và dạy về tiền bạc từ bố khi ông còn rất bé. Lúc 6 tuổi ông đã biết cách kiếm lời từ việc mua đi bán lại những đồ vật nhỏ. Theo tỷ phú Warren Buffet: “Nhiều cha mẹ đợi cho con ở tuổi thiếu niên mới bắt đầu nói về việc quản lý tiền bạc. Như vậy là quá muộn. Chúng ta có thể hướng dẫn trẻ từ khi chúng ở tuổi mầm non. Trẻ con được học về tài chính càng sớm thì khả năng thành công càng cao”.

Trại hè “triệu phú tương lai” của Res năm nay được sự đồng hành cố vấn bởi Shark Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty Quản lý quỹ đầu tư SAM, người có hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư tài chính ở cả Mỹ và Việt Nam. Cùng với đó là sự tham gia với tư cách khách mời của nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu như bà Nguyễn Hà Linh Under 30 Forbes, ông Nguyễn Thúc Khang Under 30 Forbes, bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Phó tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh

Trải qua hơn 3 tuần của Trại hè, hơn 1.000 em nhỏ ở nhiều địa phương khác nhau đã được đã truyền động lực, khơi dậy niềm đam mê kinh doanh, mang đến cho trẻ những kiến thức về tài chính để từ đó các em có cơ hội thành công tài chính nhiều hơn, kiến tạo nhiều triệu phú trong tương lai. Bên cạnh đó, tại trại hè năm nay, các em được tham gia nhiều hoạt động thú vị: học coding, học võ, làm bánh, vẽ, catwalk, nhảy, chơi cờ vua, du lịch dã ngoại ngoài trời.

Bà Ngô Thị Mai - phụ huynh của Phạm Tấn Đạt và em Phạm Ngọc Thanh Như tham gia trại hè RES Quận 6 cho hay, ngoài việc học tiếng Anh buổi sáng, buổi chiều gần như trống rỗng trong khi bé rất muốn tham gia các hoạt động ngoại khóa mà ở nhà không làm được nên gia đình quyết định đăng ký 4 tuần trại hè Res. “Sau khi tham gia trại hè năm nay, tôi sẽ tiếp tục cho bé tham gia trại hè năm sau vì thấy bé rất vui, đặc biệt là sau buổi Gala tổng kết đầy ấn tượng với mức độ tự tin của các con”, chị Mai nói.

Còn đối với em Vũ Gia Bảo, học viên xuất sắc của Trung Tâm Anh ngữ Res, vừa mới đạt được 8.0 IELTS đã tham gia trại hè Res được 3 năm. “Trại hè Res năm nào cũng thú vị, em học được nhiều thứ như Piano, nhảy, và làm quen được rất nhiều bạn mới. Từ đó giúp em có hứng thú nhiều hơn với việc học tiếng Anh”, Bảo chia sẻ

Được biết, mỗi năm hệ thống thống Anh Ngữ Res sẽ tổ chức các chương trình trại hè, với các chủ đề thú vị khác nhau. Ví dụ như năm 2023 là chủ để “Khám phá vũ trụ cùng em” năm 2024 là chủ để “Triệu phú tương lai”. Anh ngữ Res hứa hẹn sẽ hẹn gặp các em nhỏ ở Trại hè 2025 bằng một chủ đề hết sức đặc biệt mà chủ đề ấy khiến đội ngũ chương trình sẽ phải tư duy rất nhiều trong năm học tới.

Cũng tại buổi tổng kết lần này hệ thống anh Ngữ Res đã trao hàng trăm phần học bổng có giá trị hàng trăm triệu đồng tới các thành viên xuất sắc của trại hè, cũng như những học viên giành được điểm số cao trong kỳ thi IELTS, và Cambridge.

