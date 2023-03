Harry bị chỉ trích vì ca ngợi thuốc gây ảo giác

TPO - Hoàng tử Harry bị chỉ trích dữ dội vì ca ngợi loại thuốc ảo giác. Trong số những người phản đối anh có gia đình của một phụ nữ trẻ tự kết liễu đời mình sau khi dùng loại thuốc đó.

Trong cuộc nói chuyện trực tuyến với chuyên gia trị liệu chấn thương tâm lý, Tiến sĩ Gabor Mate, ngày 4/3, Hoàng tử Harry cho biết ma túy giúp anh đối phó với những tổn thương trong quá khứ.

“Tôi bắt đầu làm việc đó để giải trí và sau đó nhận ra nó tốt như thế nào đối với tôi. Tôi muốn nói rằng nó là một trong những phần cơ bản của cuộc đời tôi đã thay đổi tôi, giúp tôi đối mặt với những chấn thương và nỗi đau trong quá khứ. Chúng giải phóng rất nhiều thứ mà chúng ta đè nén”, Harry nói.

Anh cũng chia sẻ trải nghiệm tích cực của bản thân với thuốc gây ảo giác ayahuasca. Anh mô tả loại thuốc này mang lại cho anh cảm giác “thư thái, giải thoát, thoải mái, nhẹ nhàng” mà anh cố gắng kìm nén trong một khoảng thời gian.

Trước đó, trong cuốn hồi ký Spare, con trai út của Vua Charles thừa nhận sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau, bao gồm cocaine, cần sa hay nấm ma thuật... ở tuổi thiếu niên.

Phát ngôn của Harry một lần nữa khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích. Một trong những người phản đối hoàng tử tóc đỏ là gia đình của Jennifer Spencer, người qua đời do tự tử ở tuổi 29 và nguyên nhân sâu xa được cho là do dùng ayahuasca. Khi đến Peru tham gia khóa tu yoga, Spencer có cơ hội tiếp xúc với ayahuasca vốn bị cấm ở Anh. Cô bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng do dùng thuốc, dẫn đến quyết định tự tử năm 2019.

Sau cái chết của Spencer, nhân viên điều tra đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về loại thuốc đó cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh: “Nhiều người còn thiếu nhận thức về các loại thuốc gây ảo giác. Chúng có xu hướng gây ra hoặc làm trầm trọng thêm chứng rối loạn tâm thần. Cần có hành động cụ thể để ngăn chặn những cái chết tiếp diễn trong tương lai”.

Dì của Spencer, Fiona Chase (73 tuổi), cho rằng Harry không nên ca ngợi thuốc gây ảo giác vì những người khác nhau có thể bị ảnh hưởng theo những cách nguy hiểm khác nhau.

“Anh ta không nên nhận xét tích cực về loại thuốc này. Thật vô trách nhiệm vì rất nhiều người hâm mộ anh ta. Nó hiệu quả với anh ta nhưng nó chắc chắn không hiệu quả với Jenny. Giống như mọi loại thuốc khác, những người khác nhau bị phản ứng thuốc khác nhau”, bà Chase nói với The Sun.

Gia đình của Spencer không phải trường hợp duy nhất quan ngại về thái độ ủng hộ chất kích thích của Harry.

Fiona Spargo-Mabbs, người đã thành lập tổ chức từ thiện giáo dục về ma túy lấy tên con trai cô là Daniel sau khi thiếu niên qua đời vì sử dụng quá liều MDMA (thuốc lắc) ở tuổi 16, bình luận: “Công việc của chúng tôi tập trung vào những người dưới 18 tuổi. Mối quan tâm của chúng tôi là chia sẻ của Harry có thể gửi đi thông điệp khiến những người trẻ tuổi nghĩ rằng ma túy giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn. Trong số họ, nhiều người đang phải vật lộn với sức khỏe tinh thần. Con số đó ngày một tăng lên và việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ có thể gọi là một cuộc đấu tranh vì mất nhiều thời gian. Thật không may, những người trẻ đang được truyền bá từ đâu đó rằng ma túy sẽ giúp giải quyết vấn đề của họ. Chúng tôi thực sự bận lòng về thực trạng này. Sử dụng ma túy là cách thức đối phó tức có nhiều khả năng dẫn đến sự phụ thuộc vào nó hơn các động lực khác bởi suy cho cùng nó cũng chỉ để đối phó tức thời, không phải giải pháp triệt để”.

Cô Spargo-Mabbs không có ý kiến về việc Harry công khai quá khứ sử dụng ma túy, nhưng tuyên bố nó giúp ích cho anh lại phải bị ngăn chặn bởi có thể tác động đến giới trẻ.

Trên Twitter, Kirstie Allsopp chỉ trích Công tước xứ Sussex. Theo người dẫn chương trình truyền hình Anh, với tư cách là người có tầm ảnh hưởng lớn tầm cỡ thế giới, Harry không nên tôn vinh việc sử dụng ma túy bất hợp pháp – ngành buôn bán sát nhân.

Bên cạnh những người phản đối, câu chuyện của Harry được các nhà vận động ủng hộ hợp pháp hóa cần sa ở Anh lấy làm dẫn chứng cho niềm tin của họ.

“Chắc chắn đã đến lúc hợp pháp hóa cần sa. Nếu nó đủ tốt cho Hoàng tử Harry, nó cũng đủ tốt cho hàng triệu người. Hãy lắng nghe khoa học. Cần sa hỗ trợ tốt về cả thể chất và tinh thần con người”, CannaClub viết trên Twitter.

Clear Cannabis Law Reform, tổ chức ủng hộ quản lý và bán cần sa hợp pháp theo toa tại các cửa hàng dành cho người trưởng thành, cũng chia sẻ liên kết đến bài báo về Harry.

