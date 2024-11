Hành trình chinh phục IELTS 8.0 đáng nể của cô nữ sinh trường làng

Hà My, nữ sinh lớp 11 từ Ứng Hòa, Hà Nội, từng đối mặt với nhiều khó khăn trong học tập từ khi còn sinh sống ở vùng cao Điện Biên. Nhờ may mắn lựa chọn được chương trình tiếng Anh trực tuyến tại SunUni Academy cùng với sự kiên trì và nỗ lực của bản thân, em đã sớm đạt được chứng chỉ IELTS 8.0 ngoài mong đợi. Câu chuyện của Hà My đang là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều học sinh phổ thông khác trong hành trình chinh phục tiếng Anh.

Tiếp cận chương trình tiếng Anh chất lượng

Chúng tôi có may mắn gặp được Hà My vào một ngày hè tại trụ sở của SunUni Academy trên phố La Thành, Hà Nội. Cô nữ sinh lớp 11, vóc dáng mảnh khảnh nhưng khuôn mặt rất sáng, hiền hậu và tự tin. Hà My cho biết, từ sớm hai bố con đã bắt xe hơn 40km từ nhà ở Ứng Hòa lên đây để nhận chứng chỉ và gửi lời cảm ơn tới các thầy cô tại SunUni Academy.

Nhìn cách giao tiếp gần gũi, thân tình giữa Hà My với các cô giáo tại SunUni Academy, nhiều người sẽ nghĩ rằng cô và trò đã từng gặp mặt hằng ngày với nhau rồi. Thế nhưng Hà My cho biết đây là lần đầu tiên em trực tiếp đến cơ sở của SunUni Academy, được chứng kiến tận mắt không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và được gặp các thầy, cô ngoài đời thực – những người đã nhiệt tình giúp em vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục được chứng chỉ IELTS 8.0 danh giá.

Hà My kể lại, em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Điện Biên, nơi bố mẹ em thoát ly và lập nghiệp với nghề giáo viên tiếng Anh tại một ngôi trường nhỏ vùng cao. Xuất thân trong gia đình có truyền thống về ngôn ngữ, Hà My đã sớm nhận ra tầm quan trọng của việc sở hữu chứng chỉ IELTS để mở rộng cơ hội vào đại học và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, với điều kiện học tập ban đầu chưa thực sự đầy đủ, My gặp không ít khó khăn trong việc tự học và tiếp cận với các phương pháp luyện thi hiệu quả.

Sau khi gia đình chuyển về Ứng Hòa, Hà Nội, Hà My đã có cơ hội tiếp cận với môi trường học tập tốt hơn. Mặc dù vậy, khoảng cách từ nhà đến trung tâm Thủ đô hơn 40km cũng là rào cản lớn đối với My để có thể tham gia học các chương trình tiếng Anh trực tiếp chất lượng. Sau nhiều lần huy động cả nhà cùng tìm kiếm khắp nơi trên “cõi mạng”, cuối cùng mẹ của Hà My đã lựa chọn được chương trình học trực tuyến tại SunUni Academy phù hợp với em mà không cần phải đi lại nhiều. Rào cản về học phí cũng được gỡ bỏ nhẹ nhàng khi em nhận được sự hỗ trợ từ trung tâm thông qua hình thức trả góp thay vì phải đóng cả lộ trình như nhiều nơi học khác.

Hành trình chinh phục IELTS 8.0 ấn tượng

Hà My cho biết, em tham gia các khóa học IELTS trực tuyến tại SunUni Academy từ cấp độ Intermediate đến Upper-Intermediate, bắt đầu với điểm đầu vào là 4.5. Lớp học trực tuyến hoàn toàn nên My không cần phải đến lớp trực tiếp. Mặc dù vậy, My vẫn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cả 4 nhân tố (giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, hội đồng chuyên môn và tư vấn viên) của SunUni Academy.

“Để đạt được chứng chỉ IELTS, em sẽ phải giỏi toàn diện cả 4 kỹ năng, nhưng kỹ năng Viết (Writing) của em lại rất yếu. Em hay gặp khó trong việc chuyển đổi từ lối viết luận dài dòng, phức tạp của tiếng Việt sang phong cách ngắn gọn, súc tích của tiếng Anh. Nhưng may sao cô Bích Hà - giảng viên giàu kinh nghiệm tại SunUni Academy đã giúp em chỉnh sửa từng bài viết và còn hướng dẫn cách tư duy, sắp xếp ý tưởng và diễn đạt mạch lạc, súc tích hơn” - My nói.

Dù học trực tuyến, nhưng My cảm thấy không hề bị bỏ rơi, ngược lại em còn nhận được sự đồng hành và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo chủ nhiệm với trình độ IELTS từ 6.5 trở lên, sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ đối với em. Các thầy cô đều từng trải qua quá trình ôn luyện và chinh phục IELTS nên rất thấu hiểu những vướng mắc mà em đang gặp phải trong quá trình học nên đưa ra được những lời khuyên để em kịp thời cải thiện những kỹ năng còn yếu.

Học tại SunUni Academy, Hà My còn được tặng miễn phí ứng dụng ELSA Speak để luyện nghe và nói mọi lúc, mọi nơi sau giờ học. Với ứng dụng AI này, My có thể tự rèn luyện phát âm, ngữ điệu tiếng Anh và cải thiện kỹ năng Speaking một cách hiệu quả và tự tin hơn khi giao tiếp.

Ngoài ra, My cũng nhận được sự hỗ trợ tận tình từ thầy Trường Giang (chủ nhiệm lớp) trong việc chuẩn bị hồ sơ thi IELTS tại IDP. Thầy Giang đã hướng dẫn My từng bước trong quá trình đăng ký, giúp em loại bỏ những trở ngại trong việc hoàn thành thủ tục dự thi. Nhờ đó, My đã có thể tập trung hoàn toàn cho việc ôn luyện và thi cử.

Nhờ kiên trì với mục tiêu và thực hành các kỹ năng tiếng Anh theo phương pháp Kaizen của SunUni Academy cùng sự hỗ trợ của đội ngũ các thầy, cô, My đã tiến bộ vượt bậc. Sau 6 tháng học tập chăm chỉ, em đã đạt 6.5 trong kỳ thi thử đầu ra tại SunUni Academy như mong đợi. Không dừng lại ở đó, với nền tảng được trang bị chắc chắn, My quyết tâm ôn luyện thêm 3 tháng và xuất sắc đạt 8.0 trong kỳ thi IELTS chính thức tại IDP – một thành tích mà My không ngờ tới khi mới bắt đầu hành trình này.

Bí quyết học tập thành công

Khi được hỏi về thành tích đáng nể, Hà My cho biết, em không có bí quyết gì cao siêu, chỉ đơn giản là em luôn hướng tới mục tiêu sẽ đạt được chứng chỉ IELTS và kiên trì mỗi ngày theo phương pháp Kaizen mà các thầy cô tại SunUni Academy hướng dẫn.

Ở nhà, My duy trì thói quen "Học mỗi ngày" bằng cách chia nhỏ thời gian học thành các buổi trong ngày: một tiếng vào buổi sáng, một tiếng vào buổi trưa và hai tiếng vào buổi tối. Việc học tập đều đặn và có kế hoạch rõ ràng đã giúp My không chỉ nắm vững kiến thức mà còn duy trì động lực học tập liên tục.

My cũng cho biết thêm, việc học tập trong một môi trường tốt như SunUni Academy là yếu tố quan trọng giúp em đạt được thành tích cao. Chương trình học trực tuyến tại SunUni không chỉ cung cấp kiến thức tiếng Anh chuẩn mực mà còn tạo ra một không gian học tập nghiêm túc và hiệu quả, giúp em rèn luyện và phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện.

Anh Chu Quang Hiển - bố của Hà My rất vui mừng với thành tích của con. “Gia đình luôn tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất để con gái có thể hoàn thành chương trình học. Thành tích của Hà My cũng khiến vợ chồng mình thay đổi quan điểm về việc học trực tuyến hiện đại, hình thức học mà trước đây mình vẫn còn nghi ngờ về tính hiệu quả so với các lớp học truyền thống. Hà My giờ đã có thể hỗ trợ được mẹ dạy kèm tiếng Anh cho các bạn học sinh tại nhà rồi.” – Anh Hiển tươi cười nói.

