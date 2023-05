Hãng tin Tass: Vùng sáp nhập Nga bị tấn công bằng tên lửa Storm Shadow

TPO - Một quan chức do Nga chỉ định ở Vùng Zaporozhye ngày 21/5 cáo buộc quân đội Ukraine tấn công thành phố cảng Berdyansk bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp.

Trong một tuyên bố trên Telegram, ông Vladimir Rogov – người đứng đầu phong trào “We Are Together with Russia” nói rằng bảy tên lửa đã được bắn về phía thành phố Berdyansk, bốn quả trong số đó là tên lửa Storm Shadow, ba quả còn lại là tên lửa mồi để đánh lừa hệ thống phòng không Nga.

Ông cho biết sáu tên lửa đã bị đánh chặn và một quả rơi xuống rìa thành phố nhưng không gây thương vong.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Hồi đầu tháng, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine.

Các quan chức Nga từng cáo buộc phía Ukraine sử dụng tên lửa này để tấn công thành phố Luhansk.

Vùng Zaporozhye và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk đều đã bỏ phiếu sáp nhập Nga, nhưng Ukraine không công nhận.

