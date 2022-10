Hàng loạt hội nhóm tên tuổi trên Facebook bị hacker chiếm đoạt

TPO - Nhóm đối tượng dụ dỗ nạn nhân kích hoạt phần mềm mã độc rồi thu thập dữ liệu để ‘hack’ tài khoản cá nhân, hội nhóm trên Facebook để bán với giá lên tới 50 triệu đồng/tài khoản.

Tang vật trong vụ án

Ngày 30/9, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ vụ việc xâm nhập, chiếm đoạt, mua bán trái phép các hội, nhóm, tài khoản cá nhân trên Facebook.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện thông tin hàng loạt các hội nhóm tên tuổi có lượng theo dõi (flow), thích (like), tương tác lớn trên Facebook bị mất quyền quản trị.

Quá trình xác minh, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân thao tác, kích hoạt phần mềm mã độc, từ đó thu thập dữ liệu trên máy tính nạn nhân và thực hiện việc chiếm đoạt quyền quản trị. Sau đó, các đối tượng có thể bán lại các tài khoản cá nhân, hội nhóm với giá từ vài triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy vào từng tài khoản.